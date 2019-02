Turismo: in ripresa Egitto, nel 2018 11,3 mln visitatori

Roma, 20 feb. (Labitalia) - I numeri dei turisti italiani, in particolare sul Mar Rosso, sono gradualmente tornati a salire, facendo dunque ben sperare anche per la stagione estiva che si appresta a venire. L'Egitto è, infatti, in una fase di netta ripresa: ha accolto, nel corso del 2018, 11.346.389 turisti. Gli italiani che hanno visitato il Paese dei Faraoni nel 2018 sono stati ben 421.992, a testimonianza del grande fascino che l'Egitto continua ad esercitare sui viaggiatori della Penisola. L’Italia è stato nel 2018 il quarto paese europeo in termini di arrivi dopo Germania (1.707.382), Ucraina (1.174.234) e Regno Unito (435.772) con un +65% rispetto al 2017.

Il ritorno degli italiani, oltre che sul Mar Rosso, si è avuto nella Valle del Nilo, al Cairo, El Alamein, Marsa Matrouh con una ripresa anche delle crociere sul Nilo, senza dimenticare l'interesse crescente per il nuovo itinerario proposto che ripercorre il viaggio della Sacra Famiglia in Egitto. I Paesi europei hanno dunque occupato il primo posto per i numeri di visitatori nel 2018 registrando un totale di 6.947.655 turisti, seguiti dai Paesi Arabi con 3.380.389 turisti, poi i Paesi Asiatici con 669.429 turisti, le Americhe con 456.311 turisti, e infine i Paesi Africani con 165.658 turisti seguiti da diverse destinazioni con 68.755 turisti totali.

L’Ente del turismo egiziano ha sempre puntato al costante rilancio della destinazione con l’obiettivo ambizioso di riportare l’Egitto al suo ruolo di grande destinazione turistica soprattutto per il mercato italiano. Con questi dati incoraggianti, grazie anche all’incremento di numerosi voli diretti dall’Italia verso le principali destinazioni del Mar Rosso, con le numerose attività di supporto e di promozione dirette anche al grande pubblico, le autorità egiziane guardano ora al futuro con estrema fiducia. Negli ultimi mesi sono diversi, tra l’altro, gli operatori che sono tornati a proporre l’Egitto o che hanno iniziato a proporlo come nuova destinazione ai propri clienti. Il direttore dell’Ente del turismo egiziano, Emad Fathy Abdalla, soddisfatto dei positivi segnali di ripresa ottenuti negli ultimi mesi con il mercato italiano, ha ringraziato "tour operator, associazioni turistiche, agenzie di viaggio e giornalisti per il costante impegno e per averlo sostenuto sempre durante il suo mandato in tutte le innumerevoli iniziative volte a rilanciare la destinazione negli anni difficili che l’Egitto ha attraversato".