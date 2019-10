Turismo: Italian Hospitality Collection, Roberta Semino Account Director Mice

Firenze, 29 ott. (Labitalia) - Italian Hospitality Collection annuncia la nomina di Roberta Semino nel ruolo di Account Director Mice Sales. A lei il compito di promuovere l’offerta delle cinque strutture del gruppo, Chia Laguna, in Sardegna, Fonteverde, Bagni di Pisa e Grotta Giusti in Toscana e Le Massif a Courmayeur, in Valle d’Aosta, verso il segmento dei viaggi corporate, business e incentive. Tutti gli hotel offrono, infatti, esclusivi spazi dedicati ad ospitare e accogliere eventi di ogni tipologia, dal congresso istituzionale alle presentazioni di prodotto, dal car launch alla convention aziendale, con servizi su misura per il C&I, in location che consentono di unire momenti di business a soggiorni di relax

Nel suo ruolo, Roberta Semino si occuperà di rafforzare il mercato della meeting industry, promuovendo le iconiche strutture come mete ideali per il turismo aziendale e per il comparto incentive. Semino vanta una esperienza di quindici anni nel mondo Sales Mice. Negli ultimi 3 anni ha ricoperto il ruolo di Sales & Marketing Director per la struttura ricettiva Klima Hotel Milano Fiere e ancor prima Sales & Operation Director e, a seguire, Senior Client Strategy Manager presso Alessandro Rosso Group.

“Sono sicuro che la professionalità e l’entusiasmo di Roberta si sposino perfettamente con la passione e l’energia dell’intero team Ihc e sono convinto che il suo contributo al rafforzamento del segmento Mice ci permetterà di raggiungere nuovi e importanti traguardi”, ha commentato Marcello Cicalò, Direttore Sales & Marketing di Italian Hospitality Collection.