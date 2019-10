Turismo: la community Airbnb alle ‘primarie’ dell’ospitalità in casa

Roma, 25 ott. (Labitalia) - Dalle grandi città ai piccoli borghi, gli host di casa scendono in campo in un solo giorno per confrontarsi sui temi del turismo responsabile e sostenibile di chi ha scelto di aprire la propria casa ai visitatori, e portare le proprie proposte alle istituzioni. Un ‘manifesto’ sulle opportunità e le sfide di 200.000 famiglie la cui scelta troppo spesso è ancora oggetto di pregiudizi. Questo il senso di '100 case 100 idee', il primo grande evento nazionale sull’ospitalità in casa, organizzato dalla community di host Airbnb. L’appuntamento è per il 16 novembre. Il formato scelto è quello di un grande evento diffuso, unico nel suo genere, capace di coinvolgere in contemporanea grandi città e piccoli centri. Promossi dagli host della community Airbnb, i tavoli di confronto saranno aperti a viaggiatori, ma anche associazioni, amministratori locali e cittadini. Obiettivo: analizzare lo stato dell’arte del turismo in casa e gestirne le criticità, per portare all’attenzione dei rappresentanti istituzionali le sue potenzialità.

Tra gli esempi più significativi di questo, la collaborazione con il Comune di Palermo, dove i residenti hanno scelto come destinare l’ulteriore imposta di soggiorno di Airbnb raccolta e la partecipazione della Basilicata e di Grottole al Community Tourism Programme, fino al progetto di rigenerazione urbana Italian Sabbatical. Già confermati eventi in città grandi e piccole come Roma, Milano, Firenze, Venezia, Napoli, Bologna, Torino, Bari, Genova, Belluno e valli olimpiche, Parma, La Spezia, Cagliari, Palermo, Lecco, Como, Brescia, Siena, Agrigento, Varese, Monza e Matera. Gli host affronteranno diversi argomenti di rilevanza nazionale e locale attraverso tavoli di confronto, con un unico filo conduttore: lo sviluppo sostenibile del turismo in casa.

Tre in particolare le aree di discussione: la tematica ambientale (buon vicinato, rispetto dell’ambiente), quella sociale (sicurezza delle persone, qualità dell’ospitalità, rapporto fra politiche per il turismo e per la residenzialità) ed economica (pagamenti digitali e attività in regola con le norme amministrative e fiscali, indotto commerciale e supporto agli esercizi di vicinato). Per meglio informare la discussione la giornata sarà preceduta da attività preparatorie di approfondimento su ciascun tema.