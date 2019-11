Turismo: Lombardia partecipa al World Travel Market di Londra

Milano, 4 nov. (Labitalia) - Regione Lombardia partecipa alla 40ma edizione del World Travel Market (Wtm) di Londra, da oggi al 6 novembre, da sempre una delle più rilevanti manifestazioni europee B2B del settore travel, con uno spazio espositivo di 160m2 e 26 co-espositori (stand EU150).

L’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Lara Magoni, ha commentato: “Il World Travel Market è un evento internazionale di grande prestigio che permette a Regione Lombardia di mettere in mostra le sue eccellenze, dai paesaggi alle città d’arte, dalle montagne ai laghi sino alla storia, alla cultura, alla tradizione e ai percorsi enogastronomici. La nostra partecipazione al Wtm, dunque, diventa fondamentale per valorizzare le peculiarità dei nostri territori, confrontandoci con altre realtà e scambiarsi le best practices. A Londra vogliamo consolidare e potenziare la visibilità della destinazione Lombardia sul mappamondo globale digitale, in particolare sul mercato anglofono, uno dei più interessanti e appetibile per la nostra Lombardia”.

La partecipazione di Regione Lombardia al Wtm di Londra si inserisce in un più ampio progetto di promozione turistica della Regione volto al consolidamento del mercato target Uk che ha visto nel corso dell’anno l’implementazione di numerose attività rivolte sia al segmento B2C che al segmento B2B. Tra queste l’organizzazione nel mese di giugno di un educational con 8 buyer inglesi specializzati nel settore leisure e focalizzato sulle aree di Milano, Bergamo e Mantova.

Lato consumer, Regione Lombardia ha previsto un importante progetto editoriale con la rivista National Geographic Traveller Uk che sarà finalizzato entro i primi mesi del 2020 e che includerà la realizzazione di uno speciale monografico interamente dedicato alla Lombardia e alle attività outdoor veicolato come allegato al magazine, una Digital Destination Guide Lombardy scaricabile sul sito della rivista, oltre a una campagna di promozione sui social media National Geographic Traveller. In aggiunta, il 9 novembre sarà inaugurata presso la National Gallery di Londra 'Leonardo: Experience a Masterpiece', un evento unico tra le celebrazioni per il cinquecentenario della morte di Da Vinci in quanto prima mostra digitale. Nell’ambito della mostra, che sarà visibile fino al 12 gennaio 2020, i visitatori troveranno anche spunti utili per una vacanza in Lombardia, grazie alla distribuzione dei magazine tematici che li guideranno alla scoperta della destinazione.

Inoltre, con l’obiettivo di intercettare un pubblico interessato al tema del viaggio, è stata recentemente lanciata la campagna di comunicazione multicanale della destinazione Lombardia in collaborazione con la compagnia aerea Ryanair, media partner strategico con il quale attivare una serie di azioni congiunte tra novembre e dicembre 2019.

Infine, il Wtm sarà anche l’occasione per porre l’attenzione sui Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026 che saranno al centro della conferenza stampa organizzata oggi, presso la Piazza Italia nel Padiglione Enit-EU480 da Regione Lombardia, Regione del Veneto, Comune di Milano e Comune di Cortina, in collaborazione con Enit.