Turismo: Mirabilia fa tappa a Osaka con 'Italia, amore mio!'

Roma, 2 nov. (Labitalia) - Continua la collaborazione tra Mirabilia Network e il Paese del Sol Levante. Dopo il recente incontro a Matera con Giorgio Starace, ambasciatore d’Italia in Giappone, l’associazione Mirabilia parteciperà a 'Italia, Amore Mio!', in programma ad Osaka, epicentro della regione del Kansai, dal 3 al 4 novembre. La manifestazione internazionale, giunta quest’anno alla terza edizione, è organizzata dalla Camera di commercio italiana in Giappone (Iccj) e rappresenta una tappa imperdibile per gli amanti dell’Italia in terra nipponica.

'Italia, Amore Mio!', che ogni edizione registra 50.000 partecipanti in due giornate, è il festival che accende i riflettori sulle eccellenze del made in Italy, con ospiti d’eccezione, concerti, talk-show, giochi interattivi, concorsi, istallazioni artistiche, workshop, e con una vasta selezione di delicatezze enogastronomiche italiane. E' un appuntamento creato per sancire un legame, quello tra Italia e Giappone, che dura da anni e che rappresenta il successo di molte aziende.

Mirabilia, che riunisce in rete 17 Camere di commercio italiane, non poteva perdere questa nuova opportunità per la valorizzazione e la promozione del turismo agroalimentare e l’artigianato artistico attraverso la visita dei siti Unesco ancora poco conosciuti a livello nazionale e internazionale. Una partecipazione, quella di Mirabilia, che si concretizzerà con la proiezione di video promozionali delle città del network e con la presentazione dei territori. Oltre ad Osaka, 'Italia, Amore Mio!' ha fatto tappa quest'anno anche in altre città del Giappone, Tokyo e Nagoya.