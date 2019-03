Turismo: per San Patrizio anche l’Italia si colora di verde

Roma, 15 mar. (Labitalia) - Ovunque nel mondo, un irlandese che si rispetti quel giorno indosserà qualcosa di verde e festeggerà all’insegna del più puro divertimento. Ed è per questo che il 17 marzo tutto il mondo si illumina di verde in onore di San Patrizio, grazie all’iniziativa Global Greening, promossa da Turismo Irlandese.

In Italia, domenica 17 marzo, cambieranno colore il Colosseo e l’Ambasciata d’Irlanda a Roma, la Torre Pendente di Pisa, il Pozzo di San Patrizio, la Fortezza Albornoz e il Palazzo Municipale a Orvieto, Castel Nuovo (Maschio Angioino) e Castel dell’Ovo a Napoli, il Gazebo di Terrazza Mascagni e il Cisternino di città a Livorno, il Palazzo ex Convento dell’Annunziata a Matera, il Castello Aragonese e la Sala dei Bronzi di Riace nel Museo Archeologico di Reggio Calabria, la Cascata Isola del Liri (in provincia di Frosinone), Piazza Mercurio a Massa e il Fidenza Village di Fidenza.

Niamh Kinsella, direttore per l’Italia di Turismo Irlandese, ha dichiarato: "Questo è il decimo anno dell'iniziativa Global Greening di Turismo Irlandese e sono entusiasta di veder aumentare i siti che desiderano essere coinvolti per partecipare alle celebrazioni di San Patrizio. Sono particolarmente felice dell’adesione per la prima volta quest’anno di Matera, città dalla bellezza unica che per il 2020 passerà il testimone di Capitale europea della Cultura a Galway, città dell’Ovest Irlanda. Siamo davvero onorati di questo segno di amicizia dell’Italia verso l’Irlanda e il popolo irlandese. Il successo della nostra iniziativa è dovuto in gran parte al grande lavoro di collaborazione che svolgiamo con le Ambasciate. Desidero in particolare ringraziare l’Ambasciata d’Irlanda a Roma per il grande sostegno, l’Opera della Primaziale Pisana, le Amministrazioni di Roma, Orvieto, Livorno, Reggio Calabria, Napoli, Matera, Massa e di Isola del Liri”.