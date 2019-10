Turismo: South African Tourism a Ttg Travel Experience

Rimini, 11 ott. (Labitalia) - South African Tourism è presente alla 56a edizione di Ttg Travel Experience, a Rimini, al Padiglione C2 African Village (Stand 020-053), per promuovere la ricca offerta turistica, leisure e business, del Paese. L’appuntamento di Rimini è anche l’occasione per il nuovo direttore dell’Hub South Europe, Lehlohonolo (Hloni) Pitso, di incontrare i partner dell’industria turistica e i media presenti in fiera. “Sono felice di partecipare per la prima volta a questa importante manifestazione B2B che rappresenta un’occasione speciale per promuovere il Sudafrica agli operatori italiani e internazionali", commenta Hloni Pitso, direttore Generale Sat South Europe. "Il nostro obiettivo è quello di ampliare il prodotto commercializzato sul mercato per consentire una miglior distribuzione del turismo nelle diverse province sudafricane”, prosegue il nuovo direttore, di stanza a Parigi e responsabile di Francia, Italia, Spagna e Portogallo, che sottolinea: "L’Europa meridionale è un mercato chiave per il Sudafrica e l’Italia con continuità si è sempre distinta per la crescita organica”. Secondo le più recenti statistiche, l’Italia, che ha chiuso il 2018 con un +4,5%, ha iniziato positivamente anche il 2019 con un +4,9% nel periodo gennaio-giugno.

L’obiettivo principale dell’Ente continua ad essere la promozione di tutte le nove province e la loro ricchezza in termini di prodotti e servizi, dai rinomati brand internazionali a quelli emergenti, assicurando così al consumatore un’esperienza completa della destinazione, da scoprire come veri e propri local. Tra le novità, l’Ente punta alle cosiddette 'hidden gems': prodotti poco conosciuti - come hotel, ristoranti, gallerie d’arte, boutique e altre piccole realtà locali - in grado di fornire, al tempo stesso, esperienze uniche. Spesso questi 'tesori nascosti' si trovano nelle province meno note, lontano dai grandi centri turistici.

Per la promozione di questi prodotti, la strategia prevede un approccio integrato che parta dalla sperimentazione diretta di itinerari meno convenzionali per il trade e i media, all’interno di un intenso programma, per poi passare a programmi di co-marketing sviluppati in collaborazione con i maggiori tour operator sino alle campagne adv e social che consentono di creare interesse e richiesta da parte dei viaggiatori. Più in generale, l’Ente del turismo concentrerà i suoi sforzi al fine di riposizionare la destinazione come una meta accessibile economicamente, il cui valore è reso ancora più unico dalla varietà di esperienze offerte, dalla natura con i suoi 'Big 5' fino ai paesaggi mozzafiato, senza dimenticare la ricca storia e la cultura, ma anche avventura e gastronomia.