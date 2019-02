Turismo: Touring Club Italiano presenta prima guida 'Milano tempo libero'

Milano, 6 feb. (Labitalia) - Il Touring Club Italiano ha realizzato, in collaborazione con Fiera Milano Media e il Comune di Milano (Yes Milano), la prima guida 'Milano tempo libero', che sarà distribuita gratuitamente a tutti gli espositori della Bit. Anche quest’anno, infatti, il Touring Club Italiano è partner della Borsa Internazionale del Turismo con uno stand dedicato (pad. 3 Italia, stand G82) che diventa più grande e più accogliente e dà la possibilità di associarsi o rinnovare l’iscrizione all’Associazione, acquistare guide firmate Touring e scoprire tutti i vantaggi riservati ai soci. Ideata da Fiera Milano Media e prodotta in tre lingue - italiano, inglese e spagnolo - la guida, che dal punto di vista grafico richiama le famose guide verdi Touring, è uno strumento agile con il meglio della città di Milano in 125 proposte eccellenti suddivise in sezioni tematiche dedicate a Arte e Design, Food, Nightlife, Shopping, Sport e Wellness e Info Utili (arrivare, muoversi, emergenze, servizi ecc.). La mappa della metropolitana e del passante ferroviario e alcune pagine bianche a disposizione per appunti personali completano la guida.

“Con un costante aumento del numero dei turisti - dichiara Roberta Guaineri, assessore al Turismo del Comune di Milano - la nostra città rientra ormai nella cerchia delle mete più ambite a livello internazionale, grazie al suo straordinario patrimonio artistico, architettonico e monumentale e alle molteplici iniziative organizzate dall’amministrazione comunale per valorizzare le eccellenze del territorio, quali cultura, moda, design, cibo e sport. Con questa nuova pubblicazione, il Touring Club guida i visitatori alla scoperta della vasta offerta della nostra città per il tempo libero, dalla ristorazione al divertimento notturno, una proposta di qualità e per tutte le tasche che contribuisce a rendere Milano sempre più accogliente e attrattiva”.

“Il turismo è un’importante leva di crescita - afferma Franco Iseppi, presidente del Touring Club Italiano - ed è un driver sempre più decisivo per il nostro Paese, che è una delle mete più desiderate da tanti stranieri. Milano, in particolare, è una città sempre più aperta al mondo e sempre più internazionale. Questa guida - continua Iseppi - è un invito per conoscere una città che stupisce, con la raffinata estetica di palazzi storici e architetture futuristiche innalzate con una dose di stravaganza che non ha pari in nessun’altra città italiana. Il design, le gallerie, la Scala, Leonardo da Vinci e le installazioni contemporanee. A Milano c’è tutto. Il Castello a pochi isolati dai volumi ipermoderni di Citylife, quartieri di case di ringhiera e lo skyline di Porta Nuova. Ma anche ristoranti stellati, divertimento e vita notturna. Una città tutta da scoprire".