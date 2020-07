Ucima: Riccardo Cavanna designato presidente per biennio 2022-2024

Roma, 16 lug. (Labitalia) - Riccardo Cavanna, ceo di Cavanna, è stato designato alla vice Presidenza, per il biennio 2020-2022, e come presidente, per il biennio 2022-2024, di Ucima, Unione costruttori italiani macchine automatiche per il confezionamento e l'imballaggio, è l'associazione nazionale di categoria che riunisce, rappresenta e assiste i costruttori italiani di macchine per il confezionamento e l'imballaggio, raggruppando al suo interno oltre 100 aziende, tra le più rappresentative del settore e dislocate su tutto il territorio nazionale. Ha sede a Baggiovara, in provincia di Modena.

Cavanna è un’azienda novarese, con sede a Prato Sesia, leader nella produzione di sistemi di confezionamento primario (flowpack) e secondario (cartoning).

Con 4 filiali nel mondo, 60 anni di storia, più di 300 dipendenti e più di 6000 linee complete installate in tutto il mondo, Cavanna è una delle realtà industriali di maggior rilievo all’interno dell’associazione.