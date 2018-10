Udine: Articolo 1, acciaieria cerca personale specializzato

Udine, 24 ott. (Labitalia) - Un’importante realtà industriale nel settore dell’acciaieria ha incaricato Articolo1 Soluzioni HR di ricercare personale specializzato in provincia di Udine. Si richiedono 4 operatori di produzione su macchine di lavorazione acciaio (rullatrici, pelatrici) con i requisiti di disponibilità a lavoro su 3 turni e in ambiente di acciaieria. E' prevista la possibilità di evolvere a capo turno. Si offre contratto a tempo determinato con ottime possibilità di stabilizzazione. Si chiedono poi 4 neodiplomati in ambito chimico o meccanico interessati a operare come manutentori di sistemi acqua e fumi. Requisiti: disponibilità a lavoro su 3 turni e in ambiente di acciaieria. Si valutano anche candidati senza esperienza, è prevista formazione. Si offre contratto a termine diretto con l’azienda con ottime possibilità di stabilizzazione. Articolo1 cerca anche 10 neodiplomati in ambito meccanico o elettrico, interessati a operare come manutentori in vari ambiti acciaieria. Requisiti: disponibilità a lavoro su 3 turni e in ambiente di acciaieria.Si valutano anche candidati senza esperienza, è prevista formazione. Si offre contratto a termine diretto con l’azienda di 1 anno con ottime possibilità di successiva stabilizzazione.

Sempre per la stessa azienda si cercano: 4 neodiplomati in ambito chimico, interessati ad operare come addetti ai refrattari. Requisiti: disponibilità a lavoro a giornata e in ambiente di acciaieria. Si valutano anche candidati senza esperienza, è prevista formazione. Si offre contratto a termine diretto con l’azienda con ottime possibilità di successiva stabilizzazione. Poi 4 neodiplomati in ambito meccanico, interessati a operare come addetti ai trattamenti termici. Requisiti: disponibilità a lavoro su 3 turni e in ambiente di acciaieria.Si valutano anche candidati senza esperienza, è prevista formazione. Si offre contratto a termine diretto con l’azienda con ottime possibilità di successiva stabilizzazione. Quattro gruisti da adibire alla conduzione di gru sia da terra sia a bordo. Requisiti: disponibilità a lavoro su 3 turni e in ambiente di acciaieria. Si offre contratto a termine diretto con l’azienda con ottime possibilità di successiva stabilizzazione.

Si chiedono 2 addetti al forno. Requisiti: disponibilità a lavoro su 3 turni e in ambiente di acciaieria. Si offre un contratto a termine diretto con l’azienda con ottime possibilità di successiva stabilizzazione. E ancora due addetti area colaggi e richiesta disponibilità a lavoro su 3 turni e in ambiente di acciaieria. Si offre contratto a termine diretto con l’Azienda con ottime possibilità di successiva stabilizzazione. E ancora due addetti alla siviera e richiesta disponibilità a lavoro su 3 turni e in ambiente di acciaieria. Si offre contratto a termine diretto con l’Azienda con ottime possibilità di successiva stabilizzazione. Si valutano candidature di personale esperto nell’area manutenzione: ingegneri di manutenzione-maintenance manager (ingegneria meccanica, chimica, industriale, gestionale), tecnici coordinatori di manutenzioni, capi turno e capi squadra manutentori esperti meccanici, elettrici, elettromeccanici.