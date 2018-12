Ue: Atos scelta per due progetti 'Quantum flagship initiative'

Roma, 19 dic. (Labitalia) - Atos, leader mondiale nella trasformazione digitale, giocherà̀ un ruolo importante nell’ambito della 'Quantum flagship initiative', finanziata per 1 miliardo di euro dalla Commissione europea con l’obiettivo primario di accelerare lo sviluppo delle tecnologie quantistiche nell'Unione europea. Il Gruppo metterà̀ a disposizione le proprie competenze in due aree di ricerca chiave: calcolo quantistico e simulazioni quantistiche.

"Partecipare - ha dichiarato Thierry Breton, presidente e ceo di Atos - con due nostri progetti selezionati dalla Quantum flagship initiative promossa dall'Unione europea è un grande risultato e riconosce ad Atos la leadership nel quantum computing. I nostri team di ricercatori, supportati da un consiglio scientifico di fama mondiale, hanno sviluppato il simulatore quantistico più̀ potente sul mercato, oggi adottato dalle università e dai centri di ricerca più̀ prestigiosi al mondo. Grazie al nostro laboratorio di R&S dedicato all'informatica quantistica, siamo costantemente impegnati a rendere Atos e l'Europa i punti di riferimento in questa importante tecnologia".

"L'informatica quantistica - ha affermato Giuseppe Di Franco, ceo central eastern Europe & Italy - consentirà̀ di gestire l'esplosione di dati provenienti da sistemi big data e Iot, contribuendo ai progressi nel deep learning e nell'intelligenza artificiale in numerosi settori industriali. Come società̀ di consulenza it e produttore di hardware desideriamo che i ricercatori dispongano dell'ambiente di programmazione più affidabile che si possa realizzare. L'emulatore Qpu Atos, la quantum learning machine, intende affrontare questa sfida".