Umana riceve da Confindustria 'Bollino Its Academy 2019'

Roma, 22 gen. (Labitalia) - Un premio per certificare la particolare attenzione riservata alla formazione delle risorse umane e per le numerose partnership attivate con gli Istituti tecnici superiori (Its) in ambito nazionale. Per il secondo anno consecutivo Umana, agenzia per il lavoro che conta 133 filiali nel territorio nazionale e impiega mediamente ogni giorno circa 25 mila persone, ha ricevuto oggi il prestigioso 'Bollino Its Academy 2019' confindustriale nell’ambito della 25ma edizione di Orientagiovani, la manifestazione della Confindustria nazionale dedicata alla formazione e all’orientamento che si è svolta all’Auditorium della Tecnica a Roma.

Il riconoscimento è stato consegnato nelle mani della presidente di Umana, Maria Raffaella Caprioglio, per le attività e i risultati raggiunti. “Umana crede negli Its fin dalla loro nascita - commenta Caprioglio - perché, in un contesto mutevole e orientato all’innovazione e all’Industria 4.0 come quello che stiamo vivendo, la formazione terziaria professionalizzante rappresenta la strada più sicura da percorrere per superare quel pericoloso mismatch fra le competenze qualificate richieste dalle imprese e quelle possedute dai ragazzi in uscita dai percorsi tradizionali. Negli Its - spiega - i ragazzi studiano e lavorano, allo stesso tempo, e la loro formazione è altamente professionalizzante, flessibile, mirata. Il nostro obiettivo per i prossimi anni, dunque, è far capire alle imprese, agli studenti, e alle loro famiglie, che il percorso degli Its e dell’apprendistato è oggi una chiave straordinaria per aprire le porte del mondo del lavoro”.

Umana è impegnata a favore dello sviluppo degli Istituti tecnici superiori a partire dalla loro nascita, nel 2011, e ad oggi è socia/partner di oltre 22 Its in 7 diverse regioni italiane e collabora altresì con 5 Fondazioni Its in altre 4 regioni italiane. Nell’anno scolastico 2017-2018, ha partecipato a 626 eventi di orientamento in Italia, incontrando oltre 50 mila giovani e raccogliendo oltre 21 mila curricula, tutti inseriti nel proprio data base nazionale. Collabora con oltre 58 atenei in Italia per orientamento al mercato del lavoro e alle professioni ed eventi di reclutamento, e con moltissimi istituti superiori del secondo ciclo e Cfp. Ha coinvolto oltre 260 scuole e Cfp nel programma nazionale 'A scuola di lavoro con Umana' e ha attivato oltre 60 tirocini in alternanza scuola-lavoro ospitandoli in proprie filiali in tutta Italia.