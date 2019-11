Umbria: boom di partecipanti a Trevi per 'Festivol'

Perugia, 4 nov. (Labitalia) - Si è conclusa ieri, in Umbria, la 13ma edizione di 'Festivol - Trevi tra olio, arte, musica e papille', la kermesse di celebrazione dell’olio nuovo. Molte le persone che nei tre giorni di manifestazione hanno affollato le vie e piazze del centro, Villa Fabri e tutti i luoghi coinvolti dalle diverse iniziative in programma. Nonostante l'avversità delle condizioni meteorologiche tanti i visitatori che hanno potuto godere della bellezza di Trevi, degustare l’olio nuovo delle colline trevane e partecipare alle varie iniziative programmate. Turisti soprattutto, a passeggiare tra gli espositori dei vari mercati.

Importante, poi, la presenza dei bambini che hanno potuto fruire delle iniziative a loro riservate: interessanti laboratori per scoprire come frutta, verdura e fiori possano diventare magnifici timbri, come estrarne i colori, come creare un libretto con le foglie di diverse piante giornate, le letture animate a cura della Libreria PukaPuaka, 'Nati per Leggere', con le volontarie che hanno proposto 'A raccolta di storie' con letture per bambini dagli 0 ai 6 anni e i loro genitori.

“Anche questa edizione di Festivol - spiega soddisfatta l'assessora alla Promozione turistica di Trevi, Stefania Moccoli - ha registrato grandi numeri e non solo in termini di presenze turistiche: numerosi i Presidi Slow Food provenienti da varie regioni d'Italia presenti insieme al Sedano Nero di Trevi in piazza, tanti anche i prodotti enogastronomici in degustazione e i produttori di olio extravergine di oliva in mostra, tantissimi gli appassionati bonsaisti che hanno animato la meravigliosa mostra nazionale bonsai con esemplari unici. La fragranza del pane abbrustolito e immerso nell'olio extravergine di oliva ha invaso per tre giorni i vicoli e i luoghi più suggestivi della città, accompagnando gli avventori della manifestazione alla scoperta del legame inscindibile tra il territorio e lo stile di vita delle nostre genti".