Università: firmato accordo collaborazione tra Luiss e Stato Maggiore Difesa

Roma, 29 mag. (Labitalia) - Il Capo dello Stato Maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, e il direttore generale dell’Università Luiss Guido Carli, Giovanni Lo Storto, hanno firmato un accordo di collaborazione reciproca tra i due Enti. L’accordo è volto a promuovere la collaborazione istituzionale e le sinergie tra il mondo accademico e il sistema formativo delle Forze Armate sia nell’ambito dell’alta formazione che dello sviluppo di metodologie didattiche avanzate, da applicare alle attività formative svolte da entrambi gli Enti. “Lasciatemi dire -ha spiegato il generale Vecciarelli- che i primi mesi di questi anni Venti sono stati piuttosto turbolenti e hanno mostrato in tutta la loro complessità una serie di sfide, minacce e criticità che non pensavamo – o che più semplicemente non siamo stati in grado di prevedere – potessero concentrarsi tutte in un medesimo arco temporale e su vasta scala. Mi riferisco alla competizione strategica tra medie e grandi potenze che vive un’epoca di rinascita con sempre più marcati antagonismi; penso al terrorismo transnazionale che resta una minaccia costante per le nostre vite e per i nostri sistemi sociali; e penso soprattutto agli shock strategici che minano le fondamenta stesse del nostro vivere in comunità”.

Vecciarelli ha poi convenuto con quanto commentato da Lo Storto: “La complessità dell’attuale momento storico ci mostra con sempre maggior forza come la sfida del nostro tempo sia quella di imparare a guardare al di là del prevedibile. Per questa ragione, la formazione deve essere declinata nel paradigma “Life Largelearning”, un apprendimento allargato, ricco di esperienze e di confronto con il prossimo, che prepari gli studenti all’impatto con un mondo del lavoro in costante trasformazione”.

In particolare l’accordo, della durata di tre anni prorogabili, prevede che lo Stato Maggiore della Difesa e Luiss collaborino nella programmazione, progettazione, realizzazione, svolgimento e condivisione di corsi, lezioni, seminari, conferenze, workshop e altre attività sui temi più rilevanti per le Forze Armate, dalla sicurezza nazionale e internazionale allo sviluppo di competenze nel settore della cooperazione e delle relazioni internazionali; dalla gestione dell’innovazione alla leadership; dalla cyber security all’intelligence, al risk management e alla global governance. Altra finalità dell’accordo è la realizzazione, da parte di Luiss Business School, di percorsi di alta formazione per la classe dirigente militare e di ricerca scientifica su tematiche strategiche. “La missione della Luiss Business School è formare la classe dirigente del Paese, di cui le nostre Forze Armate rappresentano uno dei fiori all’occhiello, come ci viene riconosciuto in tutti i teatri in cui esse operano -ha aggiunto Paolo Boccardelli, direttore della Luiss Business School-, “Siamo particolarmente orgogliosi di poter mettere al loro servizio le nostre competenze nell’alta formazione su temi tanto strategici quali la trasformazione digitale e la cyber security”. L’accordo rafforza la già proficua collaborazione istituzionale tra lo Stato Maggiore della Difesa e l’Università Luiss, iniziata nel 2009, nell'ottica di uno scambio di competenze e formazione tra le due realtà.