Usa: elezioni midterm, ebook per capire 'Come si vota'

Roma, 25 ott. (Labitalia) - Mancano pochi giorni alle elezioni midterm negli Stati Uniti: gli americani sono chiamati a esprimersi per il rinnovo della Camera dei rappresentanti e di due terzi del Senato il 6 novembre, una data molto importante per il mondo politico internazionale. Per cercare di comprendere e approfondire i meccanismi di voto di un Paese simbolo delle democrazie occidentali, Paesi Edizioni presenta la guida 'Come si vota negli Usa', a cura di Luciano Tirinnanzi, un ebook chiaro e comprensibile per scoprire tutto quello che c’è da sapere sull’appuntamento elettorale americano, con i contributi di autorevoli conoscitori della materia.

Le penne di Massimo Teodori, Alfredo Mantici, Ciro Sbailò, Emilio Minniti, Rocco Bellantone ed Emiliano Battisti, si sono incontrate per dare vita a un manuale che si propone di agevolare neofiti, scienziati politici e appassionati a capire come funzionano le elezioni midterm.

L’unione di questi esperti e giornalisti, che seguono e raccontano ogni giorno la presidenza di Donald Trump, ha permesso di creare un saggio innovativo e originale, che non tralascia l’attualità politica e le analisi sul rendimento della nuova amministrazione, raccogliendo tutta una serie di elementi significativi: le parole chiave; i ruoli politici e amministrativi; il peso e la divisione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario; le strategie e i calcoli che sottendono all’elezione di un presidente e dei due rami del congresso; le anime dei due partiti storici democratico e repubblicano.