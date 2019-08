Vacanze: PiratinViaggio, 15% dei viaggiatori si affida al last minute

Roma, 31 lug. (Labitalia) - Secondo le statistiche, ogni anno il 15% dei viaggiatori si affida al last minute per prenotare le proprie vacanze, un metodo che da sempre è visto come sinonimo di convenienza e capace di offrire occasioni da non perdere. Eppure, la domanda sorge spontanea: approfittare dei last minute conviene davvero? I Travel Experts di PiratinViaggio, Travel Platform fra le più dinamiche del web, danno una risposta concreta a questa domanda.

Trovare all’ultimo minuto il viaggio perfetto a condizioni vantaggiose, infatti, può essere davvero un’impresa. Per rispondere alla crescente domanda dei propri utenti, PiratinViaggio ha creato una sezione dedicata proprio alle migliori offerte last minute da non lasciarsi sfuggire. I Travel Experts scrutano ogni giorno le soluzioni di viaggio più allettanti presenti sul web e selezionano personalmente le migliori offerte da proporre ai propri utenti.

"La tendenza dei consumatori a prediligere le opzioni last minute - spiegano i Travel Experts di PiratinViaggio - è in costante crescita e ciò è dovuto al fatto che queste tipologie di viaggio sono associate a un turismo low cost e conveniente, che permette ai viaggiatori di raggiungere destinazioni da sogno a prezzi stracciati, risparmiando fino al 50%".

Non solo. "Anche l’effetto sorpresa della destinazione - aggiungono - è un aspetto allettante per il consumatore: è infatti il tour operator a decidere la meta finale del viaggiatore, proponendo diversi pacchetti di viaggio. Con questa strategia commerciale i tour operator offrono gli ultimi posti a loro disposizione a prezzi vantaggiosi, così da non lasciare posti vacanti e ottenendo un guadagno dagli stessi".

Ma i last minute convengono davvero? "I last minute - rispondono - si basano sulla flessibilità e sullo spirito avventuriero del viaggiatore, soprattutto perché in termini generali la partenza avviene entro due settimane. L’entusiasmo di non conoscere la meta delle proprie vacanze fino all’ultimo momento e di non dover curare nel minimo dettaglio il proprio itinerario per i viaggiatori coincide con il lato positivo dei last minute. In questi casi, però, è indispensabile la tempestività nel prenotare le offerte perché hanno durata breve e più si è veloci più è probabile riuscire ad accaparrarsi le mete più gettonate e gli alloggi più ambiti".

"Senza ombra di dubbio la vera convenienza è assicurata prenotando il proprio viaggio con largo anticipo, ma le offerte in costante aggiornamento sul portale di PiratinViaggio offrono soluzioni di viaggio allettanti e vantaggiose adatte ad ogni richiesta", concludono.