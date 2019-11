Vino: a Ferrari premi Champagne&Sparkling Wine World Championships

Roma, 6 nov. (Labitalia) - La cerimonia di premiazione di The Champagne & Sparkling Wine World Championships, a Londra, la più importante competizione internazionale dedicata al mondo delle bollicine, ha celebrato Cantine Ferrari quale 'Sparkling Wine Producer of the Year 2019' grazie al numero di medaglie d’oro, ben 15, ottenute da altrettanti Trentodoc della Casa. Nel corso della serata a questo importante riconoscimento si sono aggiunti altri successi: il Ferrari Perlé Rosé Riserva 2013 è stato nominato World Champion nella categoria Rosé e il Ferrari Perlé Nero Riserva 2010 nella categoria Blanc de Noirs, coronando il percorso di oltre quarant’anni di lavoro con il Pinot Nero di montagna. Inoltre, Ruben Larentis, enologo e direttore tecnico della Cantina, ha ricevuto il 'Lifetime Achievement Award', per il lavoro che porta avanti da oltre trent’anni.

Sessant’anni, trentino, diploma all’Istituto Agrario di San Michele all’Adige, Ruben Larentis è entrato alle Cantine Ferrari nel 1986. Ha saputo raccogliere il testimone di un grande maestro, Mauro Lunelli, per quasi quarant’anni l’enologo principe di Casa Ferrari e, a fianco di Marcello Lunelli, vicepresidente, creare etichette di grande prestigio. Non a caso già nel 2010 era stato incoronato 'Enologo dell’anno”'dal Gambero Rosso.

"Questo riconoscimento - commenta Ruben Larentis - è per me particolarmente significativo sia per la sua portata internazionale, sia perché si accompagna a un risultato straordinario per i vini a cui mi dedico, anima e corpo, da 34 vendemmie. Premia un sistema di lavoro che mira sempre all'eccellenza e una squadra che si distingue per passione, capacità, cultura enologica. E proprio al team che mi affianca ogni giorno va la mia riconoscenza. Dedico il premio a mia moglie e a mia madre: è il mio modo di ringraziarle per la loro silenziosa presenza".