Vino: ai vertici della sommellerie italiana con corsi Aspi

Roma, 25 gen. (Labitalia) - Vino, birra, distillati, liquori, acque minerali, birre, tè, caffè, sakè, infusi: è decisamente vasto e variegato il mondo delle bevande che i migliori sommelier sono tenuti a conoscere per saper rispondere adeguatamente alle richieste di una clientela sempre più esigente e cosmopolita. Clientela che va anche saputa accogliere, consigliare, intrattenere, con un servizio impeccabile e un preciso racconto del cibo e delle bevande. Per questo Aspi-Associazione della sommellerie professionale italiana mette a disposizione i suoi migliori esperti per accompagnare sommelier e futuri sommelier all’esame internazionale Asi e a quello di abilitazione a sommelier che si svolgeranno il 4 marzo a Milano.

Considerata la vastità e la complessità delle competenze richieste a un professionista di alto profilo, Aspi ha infatti studiato un preciso iter formativo articolato in tre step: i corsi propedeutici di I e II livello consentono il conseguimento della qualifica di mastro coppiere, mentre un percorso di tutorato completa la formazione tramite l’affiancamento nella preparazione al difficile esame di abilitazione a sommelier.

In particolare, la formazione 'tutoring' prevede che il candidato sia seguito da un tutor, sommelier di comprovata esperienza, che ne valuta il livello di partenza ed elabora di conseguenza un piano di studio teorico e pratico ad hoc, con incontri periodici per verificare i progressi maturati. Al termine del percorso di tutorato, di solito della durata di almeno un anno, e solo previo consenso del proprio tutor, il corsista potrà presentare domanda per sostenere l’esame di abilitazione a sommelier.

Tale esame si svolge annualmente in concomitanza con l’esame internazionale per sommelier Asi-Association de la sommellerie internationale, ideato dal presidente di Aspi, Giuseppe Vaccarini, nel 2012 con l’intento di certificare la base delle specifiche conoscenze e l’eccellenza nella professione ai sommelier di tutto il mondo. Un esame, teorico e pratico, cui lo scorso anno hanno partecipato sommelier di 11 Paesi, con l’assegnazione, da parte di una commissione internazionale, di 23 diplomi Asi 'oro' e 34 diplomi 'argento'. Vista la complessità della prova, infatti, dal 2019 verrà introdotto, oltre ai due citati livelli, un terzo con il 'bronzo', per i sommelier che hanno poca dimestichezza con le lingue straniere.

"Il diploma Asi - spiega il presidente Aspi, Giuseppe Vaccarini - è l’unica certificazione internazionale rilasciata dall’associazione che dal 1969 rappresenta e promuove la professione del sommelier nel mondo a garanzia dell’altissimo livello di professionalità raggiunto dai suoi membri. Aspi, unica realtà italiana membro di Asi fin dalla sua fondazione lavora per offrire opportunità di crescita e affermazione ai sommelier e perché il loro ruolo sia riconosciuto e valorizzato tanto nel nostro Belpaese quanto nel mondo".

E il supporto di Aspi non viene a mancare nemmeno ai sommelier che intendono iscriversi all'esame per la certificazione internazionale di Asi, per i quali organizza, a titolo gratuito, un seminario di preparazione, che si terrà a Milano il 27 febbraio, dalle 14 alle 18. Gli interessati potranno inviare richiesta di partecipazione entro il 28 gennaio scrivendo a info@aspi.it.