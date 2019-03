Vino: al Prowein il Piemonte si racconta attraverso 135 produttori

Roma, 15 mar. (Labitalia) - Nel venticinquennale del Prowein la presenza dei produttori di vino piemontesi si conferma compatta e consistente: sono 135 le aziende della collettiva coordinata da Piemonte Land con il supporto di Unioncamere Piemonte, in rappresentanza della regione in Germania. La fiera di Düsseldorf (dal 17 al 19 marzo) si dimostra l’appuntamento dedicato a vini e alcolici più atteso a livello internazionale: lo scorso anno ha contato 60.000 visitatori specializzati, di cui la metà proveniente da oltre 133 Paesi. L’Italia, con oltre 1.700 espositori, è il Paese ospite con la presenza più numerosa e il Piemonte rappresenta oltre il 10% degli espositori.

Nell’anno dedicato al Dolcetto, che intende promuovere questo vitigno tra le eccellenze vitivinicole piemontesi, prosegue il progetto di divulgazione volto ad aggiornare esperti e formare appassionati sulle Doc e Docg piemontesi: attraverso la presenza di un sommelier professionista, sarà possibile assistere al racconto dei vini che hanno reso il Piemonte grande in tutto il mondo e delle Denominazioni meno conosciute a livello internazionale, in un’ottica di promozione trasversale che attribuisce la stessa importanza a ogni prodotto.

La collettiva piemontese ripropone il leitmotiv dei paesaggi vitivinicoli patrimonio Unesco: in una grande area espositiva di oltre 500 mq si punta a far conoscere l’unicità dei paesaggi vitivinicoli proclamati patrimonio dell’umanità attraverso grandi immagini che contraddistinguono l’allestimento e che guidano il visitatore alla scoperta dei principali territori piemontesi.

“Il 2019 è l’anno del Dolcetto, dedicato alla valorizzazione e promozione di tutte le sue denominazioni. Il Piemonte del vino prosegue il progetto volto a favorire l’internazionalizzazione delle aziende vitivinicole grazie al coordinamento di Piemonte Land, che mira a facilitare l’accesso ai mercati esteri per i produttori piemontesi, e in particolare in un mercato come quello tedesco, con un valore di 4,5 miliardi di euro e con grandi possibilità di crescita", commenta Filippo Mobrici, presidente di Piemonte Land.

Il consorzio Piemonte Land of Perfection nasce per offrire ai consorzi di tutela del vino piemontese un’assise in cui individuare operatività e strategie di promozione comuni. Costituito nel 2011, ha l’obiettivo di armonizzare la promozione dei vini, dell’eccellenza agroalimentare e delle bellezze del Piemonte in tutto il mondo, nonché di ottimizzare l’utilizzo dei fondi comunitari sulla promozione.

I soci sono: Consorzio dell’Asti, Consorzio Alta Langa, Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato, Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, Consorzio Brachetto e vini d’Acqui, Consorzio vini Docg Caluso e Doc Carema e Canavese, Consorzio vini Colli Tortonesi, Consorzio Freisa di Chieri e Collina Torinese, Consorzio del Gavi, Consorzio Nebbioli Alto Piemonte, Consorzio del Roero e la Vignaioli Piemontesi.