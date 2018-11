Vino: al via l'Anteprima Moscato d’Asti 2018

Asti, 26 nov. (Labitalia) - 'Moscato d’Asti Experience': questo il nome scelto per la prima edizione dell’Anteprima dedicata alle denominazioni tutelate dal Consorzio dell’Asti Docg e rivolta alla stampa nazionale e internazionale. L’evento, che si terrà dal 29 novembre al 2 dicembre, inaugura il calendario delle presentazioni dedicate ai vini Docg, ed è organizzato in collaborazione con il Consorzio della Barbera d’Asti e vini del Monferrato. Un’occasione che consentirà agli ospiti di degustare il Moscato d’Asti Docg appena imbottigliato e l’Asti Docg nelle sue due tipologie, apprezzando il bouquet degli aromi e l’eleganza espressi da questo vitigno e di vivere una professionale Masterclass con la Barbera d’Asti, nelle sue differenti versioni.

Una full immersion per approfondire la conoscenza dei vini tutelati e dei relativi territori di Langhe-Roero e Monferrato, patrimonio dell’Unesco, che vuole far vivere agli ospiti non solo l’emozione dell’anteprima, ma anche l’unicità di uno dei distretti vitivinicoli più importanti a livello mondiale, dove le coltivazioni dell’uva Moscato e Barbera coprono rispettivamente 9.700 e 4.600 ettari del territorio. Il programma prevede momenti distinti, necessari per delineare le caratteristiche delle Denominazioni coinvolte nell’evento. I successivi walkaround tasting permetteranno poi ai partecipanti di degustare un’ampia gamma di vini, con un rapporto diretto con i singoli produttori. Alcune visite in cantina chiuderanno un programma che prevede anche un momento esperienziale, organizzato in collaborazione con l’Icif, scuola internazionale di cucina con sede nel castello di Costigliole d’Asti.

“'Moscato d’Asti Experience' - sottolinea Giorgio Bosticco, direttore del Consorzio di tutela dell’Asti - rappresenta un grande momento di promozione per il mercato nazionale e internazionale. L’irrinunciabile legame con la cultura, la storia delle diverse zone di origine del Moscato d’Asti e dell’Asti Docg è ciò che dobbiamo trasferire per rafforzare la consapevolezza della peculiarità esclusiva della nostra denominazione”. Filippo Mobrici, presidente del Consorzio di tutela della Barbera d’Asti e vini del Monferrato, aggiunge: “Siamo lieti di essere partner di questa iniziativa. Una promozione unitaria che siamo certi possa giovare a tutta la produzione vitivinicola del Monferrato, di cui la Barbera è la grande testimonial. Siamo certi che la sua qualità saprà conquistare i tanti presenti, anche grazie alla sua grande versatilità”.