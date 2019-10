Vino: al via Life of Wine, a Roma oltre 210 vecchie annate in degustazione

Roma, 25 ott. (Labitalia) - Domani, sabato 26 ottobre, a Roma, all'Hotel Radisson Blu es., si terrà l'VIII edizione di 'Life of Wine - Viaggio nelle età del vino', evento degustazione unico nel mondo dell'enologia che rende omaggio ai vini dal lungo percorso, ideato e curato da Studio Umami. Saranno 70 le cantine presenti che, attraverso le loro rare e uniche vecchie annate e quelle in commercio, racconteranno la storia e il presente dei vini che puntano all'eccellenza e alla longevità.

'Life of Wine', infatti, è un appuntamento nato per omaggiare l'invecchiamento di alcuni preziosi vini italiani, per i quali lo scorrere del tempo è un inestimabile valore aggiunto, attraverso una selezione attenta di cantine fiore all'occhiello dell'enologia del Bel Paese. Novità di questa edizione, dal respiro internazionale, sarà la presenza di aziende slovene e svizzere, che presenteranno le loro etichette più importanti in annate anche meno recenti.

Le cantine, che come ogni anno si riuniranno all'Hotel Radisson Blu es. (via Filippo Turati 171), dalle ore 14,30 fino alle ore 21, proporranno in degustazione ai banchi di assaggio emozionanti microverticali delle loro etichette più rappresentative, per un imperdibile viaggio nel tempo fra più di 250 vini, di cui oltre 210 vecchie annate. Di ogni azienda, presente in postazioni presiedute dagli stessi produttori, si potranno così assaggiare l'annata in commercio e almeno due vecchie annate, di una o più etichette scelte tra quelle che sanno esprimersi al meglio con lo scorrere del tempo.