Vino: al via 'Grandi Langhe 2019', ad Alba buyer e professionisti

Torino, 25 gen. (Labitalia) - Al via 'Grandi Langhe 2019', l’evento di riferimento per buyer, enotecari e professionisti del mondo del vino in programma ad Alba, al Palazzo Mostre e Congressi, il 28 e 29 gennaio, che si preannuncia un appuntamento all’insegna delle novità. Per la sua quarta edizione, l’evento organizzato dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio del Roero anticipa, infatti, al mese di gennaio e vedrà per la prima volta tra i protagonisti, oltre alle nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero, anche i vini a Denominazione di origine controllata delle Langhe.

Un focus di due giorni in un’unica location dove i partecipanti avranno la possibilità di degustare in anteprima i vini delle oltre 200 aziende partecipanti in entrambe le giornate e incontrare i produttori in prima persona ai banchi d’assaggio. Una due giorni ricca di attività, animata da degustazioni e, per la prima volta, anche da seminari tecnici tenuti da esperti di settore, organizzati con l’obiettivo di offrire ai partecipanti, in accompagnamento alle degustazioni, una vera full immersion e approfondimenti a 360 gradi sulle principali tematiche legate al territorio che dà vita agli inimitabili vini delle Langhe.

“L’edizione 2019 di Grandi Langhe sarà ricca di novità - ha commentato Matteo Ascheri, presidente del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - e, fra queste, l’invito ai sommelier, che sono veri e propri ambasciatori dei vini nel mondo, è un’importante chiave di volta. Portarli nelle Langhe vuol dire, infatti, far conoscere loro non semplicemente i nostri vini, ma anche i nostri territori, la nostra cultura e le tradizioni gastronomiche e quindi l’abbinabilità con i nostri vini, e contribuire così sempre di più alla diffusione dei nostri prodotti anche nell’ambito della ristorazione mondiale. Per farlo, abbiamo deciso di partire dalle nuove generazioni, da qui la scelta di selezionare giovani sommelier tutti sotto i 35 anni".