Vino: Albino Armani confermato a guida Consorzio Venezie Doc

Venezia, 22 feb. (Labitalia) - Inizia la seconda era del Pinot grigio Stile Italiano: con l’elezione del primo Consiglio a 21 componenti (6 per Friuli Venezia Giulia e 6 per Trentino, 9 per il Veneto) e la rielezione di Albino Armani alla presidenza, la Doc Triveneta conferma il percorso di crescita nel segno della continuità, nella valorizzazione di un prodotto-territorio che ha ancora molto da raccontare ai consumatori di tutto il mondo.

"Accolgo la sfida - ha sottolineato il presidente appena rieletto del Consorzio vini delle Venezie Doc - che porteremo avanti insieme al nuovo Cda sviluppando un progetto nato 2 anni fa e che ha già registrato risultati molto significativi. Ringrazio i consiglieri fondatori del Consorzio con i quali ho condiviso l’avvio di un percorso che rappresenta un capitolo molto importante nella storia della viticoltura del Paese, perché il Pinot grigio è il vino italiano per eccellenza a livello mondiale. Siamo consapevoli della responsabilità che ci siamo assunti; questa denominazione ha un grande potenziale da esprimere. Si inizia a parlare in modo nuovo e diverso di questo grande vitigno, un patrimonio che dobbiamo difendere e valorizzare, radicandolo con un’identità forte in Italia, e nel Triveneto in particolare”.

Con l’insediamento del suo primo Consiglio elettivo, il Consorzio Vini delle Venezie Doc entra nella piena operatività. Nella fitta agenda di lavoro dei nuovi amministratori, tra le priorità, oltre allo sviluppo delle azioni promozionali e di valorizzazione della denominazione, c’è la conclusione della procedura di riconoscimento della Doc a livello europeo, l’affinamento degli strumenti di controllo e gestione del potenziale produttivo. L’ampia rappresentanza territoriale del nuovo Cda faciliterà l’espressione delle diverse realtà produttive in una sintesi che costituisce la forza dell’inedito progetto delle Venezie, capace di costruire un’identità di territorio ampia, in grado di proporsi come riferimento Italiano del Pinot grigio a livello globale. "E’ nostra intenzione che il 'concetto delle Venezie', con il suo vino, i suoi prodotti tipici e la cultura espressa dalle tradizioni, proponga l’idea di un territorio e di una denominazione capace di esprimere qualità e al contempo emozioni forti, autentiche e durevoli”, ha concluso Armani.