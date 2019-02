Vino: Amorim Cork Italia, nel 2018 venduti 590 mln tappi in sughero

Roma, 21 feb. (Labitalia) - Gode di buona salute il tappo in sughero. Almeno a giudicare dai risultati ottenuti da Amorim Cork Italia, leader nella produzione di chiusure per vini, birre e distillati, che continua a crescere registrando 62 milioni di euro di fatturato, oltre 590 milioni di tappi venduti e un aumento del volume d’affari che ha sfiorato gli 8 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Dati che l'hanno confermata nel 2018 come la prima filiale al mondo per il sughero Amorim, inseguita da quella francese e dalle due aziende statunitensi.

Protagoniste del successo sono sicuramente le linee di prodotti a garanzia 100%, come il tappo Neutrocork, per vini di tutti i giorni, ma anche NDTech, sempre di più il benchmark di mercato per i grandi vini italiani. Nel 2018 circa 9 milioni di bottiglie sono state chiuse con quest'ultima tipologia di tappo, dimostrando non solo la qualità del prodotto, ma anche l’attenzione delle cantine italiane a scegliere il meglio che la natura mette a disposizione in termini di chiusure per il vino.

Quasi 3.000 cantine, così, hanno scelto i sigilli Amorim per la tutela e valorizzazione nei loro prodotti, certe di ottenere un equilibrio d’eccellenza, quello tra il rituale della stappatura e un’avanguardia tecnologica capace di restituire un’esperienza sensoriale privilegiata, destinata ai consumatori.

Una grande ricchezza per il territorio italiano, alla luce di una sostenibilità che, oltre che economica, è sempre più anche sociale e ambientale. Dall’uguaglianza della forza lavoro, con un equo 50% di donne e 50% di uomini, allo sviluppo del progetto Etico per il recupero e riciclo dei tappi usati, passando attraverso Eticork, iniziativa che valorizza e riconosce le aziende vitivinicole che tutelano l’ambiente con la loro attività, il sostegno al territorio e alla natura è il valore aggiunto di Amorim Cork Italia, che si dimostra sempre più attenta e sensibile.

Una filosofia entrata da anni anche in azienda, con il contrasto globale al fenomeno del Green Washing a partire dai dettagli quotidiani e con un concetto di welfare che continua a scommettere sulla formazione dei suoi dipendenti. Dai corsi di lingue a quelli per sommelier, passando attraverso percorsi di interazioni con il cavallo e attività sportive e non solo di team building, l'armonia tra tempo libero, famiglia e lavoro ha consentito ad Amorim di ricevere la recente e prestigiosa certificazione Family Audit.

"Amorim Cork Italia sta raccogliendo quanto seminato. Abbiamo voluto costruire una cultura del sughero, materiale sostenibile da ogni punto di vista, e creato così una nuova consapevolezza nei consumatori", afferma l’ad Carlos Veloso dos Santos. "Scegliere il tappo in sughero oggi - spiega - significa volere il meglio non solo per i propri prodotti, ma anche per la propria vita, capace com'è, nel suo piccolo volume, di racchiudere avanguardia tecnologica, potenza sensoriale, bontà verso il mondo che ci circonda. Ogni tappo in sughero è vera e propria eredità morale verso le future generazioni".