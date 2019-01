Vino: Bortolomiol chiude il 2018 superando 15 mln euro di fatturato

Roma, 14 gen. (Labitalia) - Cantina Bortolomiol, nel cuore di Valdobbiadene, nel 2018 supera i 15 milioni di euro di fatturato, con una crescita pari al +7%. “È stato un anno denso di progetti: in 365 giorni - racconta Elvira Bortolomiol, vicepresidente e Ceo dell’azienda - abbiamo lanciato tre nuovi vini, sfidando ogni previsione, e visitato oltre 25 mercati, raccontando la storia di Giuliano Bortolomiol e della nostra terra a importatori e wine lovers”.

Durante lo scorso Vinitaly, infatti, è stato lanciato il Prosecco Superiore extra brut Audax zero.3, presentato poi in tutti i mercati, e la Special Reserve del Bandarossa, storico cavallo di battaglia della collezione. “Abbiamo cercato di valorizzare sempre di più la nostra Denominazione - prosegue - raccontando il valore del fatto a mano e la cura dei vigneti nelle nostre ripide colline. Il 2019 sarà per noi un anno all’insegna della sostenibilità ambientale e del biologico. Ci saranno, infatti, nuovi progetti che mirano alla salvaguardia dell’ambiente e dei vigneti”.

Dallo scorso anno, anche in Medio Oriente e nell’area del Sud Africa si brinda con gli spumanti Bortolomiol: soddisfazioni quindi anche dai mercati internazionali, dove l’apertura di nuovi paesi ha confermato il costante successo del Prosecco Superiore e il suo essere cosmopolita e ricercato. In crescita, inoltre, il fronte interno, dove l’Europa dell’Est ha registrato un incremento del +26% rispetto allo scorso anno. Ma non solo. Poco prima della fine dell’anno è stato presentato 'Il Segreto di Giuliano', nuova importante sfida: un Sangiovese toscano frutto degli investimenti fatti dalla famiglia in Toscana, che porta la firma di Roberto Cipresso e che ha già conquistato la Grande Mela, dove è stato abbinato a una creazione dello chef Massimo Bottura.