Vino: con Roséxpo 2019 parte primo contest per influencer del rosé

Lecce, 7 giu. (Labitalia) - Parte dalla Puglia il primo contest italiano per individuare l’influencer dei vini rosati. DeGusto Salento, l’associazione dei produttori di Negroamaro, cerca l’#InfluencerRosé 2019 e, in attesa di dare il via alla sesta edizione di Roséxpo, che torna a Lecce dal 21 al 23 giugno, lo fa lanciando, a partire da lunedì 9 giugno, un contest fotografico sui suoi canali social. In palio, un viaggio tra le aziende socie dell’associazione deGusto, quattro giorni alla scoperta del rosato del Salento, una immersione totale nei territori del Negroamaro alla scoperta di aziende e storie, alla ricerca delle diverse nuance dei rosati che sono emblema di una cultura enoica che ha reso la Puglia un riferimento nella produzione del vino che più di altri oggi costituisce un trend in continua crescita.

Un viaggio, quindi, e un calendario per premiare i migliori dodici scatti che racconteranno il mondo che ruota intorno a un calice di vino rosato. "Lo scopo del contest - spiega Ilaria Donateo, presidente di deGusto Salento - è di far crescere l’attenzione su questa tipologia di vino rivolgendoci a un target di giovani, perché sono loro, i millennials, ad essere maggiormente protagonisti dell’acquisto di una tipologia di vino che sta riscuotendo sempre più successi nei mercati".

L’Italia sui rosati è arrivata in ritardo rispetto alla Francia (28% della produzione), con la Provenza che si attesta da sola al 5% della produzione mondiale di rosati, e con la capacità di aver trasformato in un must-have un vino che è ormai entrato di diritto fra quelli che conquistano proprio tutti. La partecipazione è semplice. Cento giorni, a partire da lunedì 9 giugno, per realizzare lo scatto migliore che sarà giudicato da una giuria di esperti presieduta da Manuela Vitulli, instagrammer e travel blogger tra le più influenti in Italia. Il 3 settembre ci sarà una prima selezione alla quale ne seguirà un’altra dal 7 al 16 settembre, per poi comunicare il vincitore il 20 settembre attraverso i canai social di Roséxpo.