Vino: Consorzio Doc Sicilia, via libera a uso sinonimo 'Lucido' per Catarratto

Palermo, 5 dic. (Labitalia) - I produttori siciliani avranno la possibilità di etichettare con il sinonimo 'Lucido' i vini ottenuti dalle varietà Catarratto Bianco Comune e Catarratto Bianco Lucido coltivate nel territorio della Regione Sicilia. La decisione arriva dopo due anni di trattative portate avanti a livello regionale e nazionale dal Consorzio di tutela vini Doc Sicilia. Interpretando le esigenze dei produttori vinicoli siciliani, il Consorzio si è fatto carico della necessità di trovare un’alternativa al nome 'Catarratto', che risultava, specie nei mercati internazionali, di scarso appeal o difficilmente pronunciabile. Da qui la scelta di fare ricorso a 'Lucido', termine usato anticamente in Sicilia per indicare entrambe le varietà di Catarratto.

“Siamo orgogliosi - commenta Antonio Rallo, presidente del Consorzio di tutela vini Doc Sicilia - dell’ufficialità arrivata dal ministero. Come Consorzio abbiamo cercato di dare voce a una necessità manifestata non solo dai produttori della nostra denominazione, ma da tutta la regione e per questo siamo felici di sapere che la misura sarà messa a disposizione di tutte le altre Doc e Igp della Regione Siciliana che producono Catarratto. Il via libera del ministero è un segnale che siamo sulla buona strada, il nostro dialogo con il ministero continuerà ad essere proficuo. È infatti in discussione in questo periodo la modifica del nostro disciplinare di produzione che speriamo arrivi nel più breve tempo possibile”.

Così - come da decreto del 21 novembre 2018, 'Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite' (18A07626), pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.279 del 30-11-2018) - si stabilisce che le varietà Catarratto Bianco Comune e Catarratto Bianco Lucido, iscritti al registro nazionale delle varietà di vite rispettivamente ai numeri 058 e 059, possono essere etichettate con il sinonimo Lucido “ai soli fini della designazione dei vini provenienti dalle uve raccolte nella Regione Sicilia”. "Le due varietà di uva, Catarratto Bianco Comune e Catarratto Bianco Lucido, con rispettivamente 16.659 e 14.125 ettari rappresentano insieme circa il 30% della superficie regionale vitata e, alla luce di questi numeri, la ratifica del ministero non solo ripaga l’impegno del Consorzio ma lo conferma quale interlocutore chiave nelle richieste e trattative di interesse regionale con il ministero", sottolinea una nota del Consorzio.