Vino: Hofstatter, 'alla Prowein entusiasmo per il Riesling'

Roma, 18 mar. (Labitalia) - Sono Riesling della Mosella ma dal cuore altoatesino quelli che stanno entusiasmando gli operatori del settore alla venticinquesima edizione di Prowein a Dusseldorf, la fiera tedesca dedicata al mondo del vino, tra le più importanti al mondo. Si tratta dei Riesling Dr. Fischer - Hofstätter Mosel firmati da Martin Foradori Hofstätter, titolare dell’omonima tenuta di Tramin-Termeno (Bolzano).

"Gli sforzi che abbiamo fatto per ristrutturare i vigneti in Mosella - commenta Martin Foradori Hofstätter titolare della tenuta tedesca Dr. Fischer-Hofstätter Mosel e della altoatesina J. Hofstätter - stanno dando i frutti desiderati. Già nella prima giornata di Prowein abbiamo raccolto l’entusiasmo degli operatori del settore che hanno gradito le eleganti interpretazioni dei riesling secchi, in particolare del 'GG' Grosses Gewächs".

Prowein è stata l’occasione per presentare anche le nuove annate dei vini della tenuta J. Hofstätter, e in particolare dei suoi Cru di Pinot Nero e Gewürztraminer, e i vini di Maso Michei, il maso che Foradori Hofstätter ha acquisito nel Trentino meridionale a fine 2017.