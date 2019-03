Vino: i migliori sommelier del mondo a 'lezione di tappo'

Roma, 12 mar. (Labitalia) - Una sorta di sfida, ma anche un’occasione didattica, rivolta ai più importanti sommelier, riuniti in Belgio per partecipare alla competizione che ne incorona il migliore al mondo. La lancia Vinventions, leader mondiale nella produzione di chiusure per il vino, in occasione della competizione 'Best Sommelier of the World' che in questi giorni porta ad Antwerp, in Belgio, i più importanti sommelier di ogni parte del mondo. Vinventions, in collaborazione con Fontanafredda, ha infatti organizzato una sessione speciale di degustazioni intitolata 'Taste the Difference', che si pone l’obiettivo di evidenziare quanto una chiusura sia in grado di influenzare lo sviluppo e la maturazione di un vino a seconda del differente livello di ossigeno che viene lasciato penetrare nella bottiglia. I partecipanti potranno degustare diverse bottiglie dello stesso vino, imbottigliate lo stesso giorno e nelle medesime condizioni, ma che si differenziano per un aspetto apparentemente meno rilevante: il tappo. L’obiettivo non è necessariamente quello di provare la superiorità di una chiusura rispetto a un’altra, ma piuttosto quello di evidenziare l’importanza e l’impatto che, grazie alla diversa permeabilità all’ossigeno, le chiusure stesse hanno sul vino.

“La quantità di ossigeno rilasciata nel vino dopo l’imbottigliamento è determinante per la sua evoluzione ed è uno degli elementi fondamentali della nostra Nomacorc Green Line. Crediamo fermamente nell’importanza di una corretta gestione dell’ossigeno e crediamo che la prova migliore la si possa riscontrare nel bicchiere", ha spiegato Edina Kiss, Brand Manager di Vinventions. "Un ingresso dell’ossigeno costante e controllato - ha aggiunto - garantisce una corretta conservazione del vino e consente di gestirne l’evoluzione. Aspettiamo con impazienza la Masterclass 'Taste the Difference' con i sommelier di tutto il mondo e siamo felici di poter condividere questa degustazione unica con loro".

“Con il Belgio come Paese ospitante - ha dichiarato il vicepresidente dell’Asi Europa William Wouters - il nostro prestigioso premio internazionale ha chiuso il cerchio: proprio qui si era, infatti, tenuta la prima edizione del Sommelier World Championship. Siamo onorati di poter contare su Vinventions, come Gold Partner, non soltanto perché è una società belga, ma anche perché si tratta di un’azienda di fama mondiale nel settore delle chiusure. È un abbinamento perfetto”. La Masterclass di Vinventions & Fontanafredda si terrà venerdì 15 marzo, alle ore 10,15, al Antwerp Diamond Kring e sarà aperta a tutti i concorrenti Asi Sommelier.