Vino: il 'Sangiovese Purosangue' torna a Roma

Roma, 15 gen. (Labitalia) - L’Associazione EnoClub Siena rinnova l’appuntamento con il Sangiovese a Roma, per l’ottavo anno consecutivo, con l’evento che porta il marchio 'Sangiovese Purosangue'. L'appuntamento è per il 19 (ore 14-20) e 20 gennaio (ore 12-19) al Radisson Blu Hotel (via Filippo Turati 181). Saranno circa 60 le aziende in degustazione ai banchi di assaggio dei due giorni e i seminari del sabato costituiranno un prezioso approfondimento, sia sui territori e che sulle aziende che hanno fatto la storia di questo vitigno.

"Il progetto di valorizzazione del Sangiovese trova ogni volta nuovi spunti di approfondimento e riflessione, cercando di non banalizzare mai un tema estremamente complesso e importante, affrontando la conoscenza delle molte zone italiane in cui si coltiva. Partendo dal nucleo toscano, dettagliato per aree e menzioni, si indagano e confrontano anche le altre zone italiane, come l’Emilia Romagna e l’Umbria", spiega Davide Bonucci, presidente di Enoclub Siena e ideatore di 'Sangiovese Purosangue'.