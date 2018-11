Vino: non solo sughero, per consumatori c’è alternativa nel tappo

Roma, 27 nov. (Labitalia) - Spesso le chiusure alternative al sughero sono considerate meno pregiate dei tappi naturali, ma è proprio così? Sembrerebbe proprio di no, almeno stando ai risultati di una ricerca condotta da Vinventions, fornitore di soluzioni di chiusura del vino in tutto il mondo, al fine di testare in modo imparziale la percezione dei consumatori delle sue chiusure Nomacorc PlantCorc. La ricerca è stata realizzata da Mind Insights, un'organizzazione che riunisce ricercatori specializzati nel marketing scientifico all'interno dell'Università di Leuven (Belgio). E il risultato è stato di segno completamente diverso.

"Una volta eliminati i limiti e le distorsioni - spiega Stephane Vidal, vicepresident Brand Management e Enologia di Vinventions - i consumatori non solo non associano le chiusure Nomacorc PlantCorc a vini di bassa qualità, ma, su una scala che va dallo 0% al 100% della cognizione premium/lusso, le classificano all'87%".

Nomacorc Reserva, utilizzato nella ricerca, è una chiusura a base vegetale realizzata con materiali rinnovabili della gamma Nomacorc PlantCorc. Queste chiusure sono completamente prive di Tca, offrono consistenza bottiglia dopo bottiglia senza rischi di rottura, e concedono un ingresso dell'ossigeno controllato (Otr) per vini di pregio con lunghi tempi di affinamento. Grazie all'innovazione PlantCorc, Vinventions ha già conquistato le cantine più importanti di tutto il mondo.

“Abbiamo collaborato con Mind Insights per la loro capacità di utilizzare metodi di ricerca scientifica che eliminano le limitazioni e pregiudizi di ricerca sui consumatori. Mentre c'è molta propaganda nel mercato del vino sulla convinzione che le chiusure sintetiche siano associate a vini di qualità inferiore, volevamo verificare queste assunzioni così largamente diffuse attraverso un metodo di ricerca imparziale. Abbiamo presentato a loro un tappo sintetico entry-level, un tappo Nomacorc Reserva e un tappo naturale premium e analizzato le loro risposte inconsce", illustra Vidal.

"Abbiamo mostrato come queste ipotesi diffuse sulle percezioni dei consumatori non siano valide se testate con metodi di ricerca scientifici. I metodi utilizzati da Mind Insights evitano misure di autovalutazione, in cui ai consumatori viene chiesto esplicitamente di esprimere le proprie convinzioni, o di distorcere le risposte deliberate dei consumatori attraverso gli effetti della pressione sociale e della desiderabilità", afferma Romain Thomas, Brand Manager di Wine Marketing Solutions di Vinventions.

"La tendenza a rispondere alle domande in un modo che gli intervistati ritengono sia previsto o verrà considerata favorevolmente porta a risultati errati", aggiunge Thomas. In conclusione, se si eliminano i fattori capaci di distorcere la percezione del consumatore, questo identifica le chiusure Nomacorc PlantCorc come associate a vini di pregio e di alta qualità quasi 9 volte su 10.