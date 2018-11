Vino: Onav ufficializza l’alleanza con Assosommelier

Roma, 23 nov. (Labitalia) - Tre anime complementari unite in un solo polo: Onav (Organizzazione nazionale assaggiatori di vino), Aspi (Associazione della sommellerie professionale italiana) e Assosommelier. Si completa, così, il progetto di offrire a ogni tipo di interlocutore il percorso di conoscenza del vino più congeniale. “Non sopravvive la specie più forte, né la più intelligente, ma quella che si adatta ai cambiamenti”, ha detto il presidente Onav, Vito Intini, spiegando il progetto, teso a rispondere alle esigenze di chi si affaccia al mondo del vino o ne fa una professione. A inizio anno l'Onav, che riunisce circa 10.000 assaggiatori di vino in tutta Italia, formalizzò l’alleanza con Aspi, mentre ora è stata sancita l’incorporazione di Assosommelier grazie alla stretta di mano fra Davide Marotta, presidente di quest’ultima, e Vito Intini e al brindisi offerto dall’Istituto Trentodoc, partner della concomitante convention nazionale Onav.

“Credo che ogni associazione - ha continuato Intini - debba convivere con i cambiamenti inevitabili: siamo stati i primi a modellare il mondo del vino 67 anni fa e siamo i primi oggi ad aprirci all’alleanza con altre realtà. L’unione fa la forza e con questa sinergia il nostro obiettivo è portare la cultura del vino in ogni parte d’Italia e dare la possibilità a ognuno di trovare la propria dimensione”. Le tre figure dell’assaggiatore, del sommelier amatoriale e del sommelier professionista sono diverse e capaci di completarsi a vicenda. “La nostra è un’associazione - ha dichiarato Davide Marotta, presidente Assosommelier - in costante crescita, organizzata e coesa: grazie a questa alleanza possiamo intercettare meglio l’attenzione di chi è attratto dal mondo del vino. Le due realtà sono complementari: Assosommelier consente l’avvicinamento al vino e l'analisi organolettica, Onav l’approfondimento”.

Da parte sua, Giuseppe Vaccarini, di Aspi, ha aggiunto: “Chi desidera diventare sommelier, dopo un primo avvicinamento ai corsi amatoriali, può contare su Aspi, associazione in grado di fornire la preparazione necessaria a coloro che desiderano ricoprire il ruolo di sommelier all'interno di un ristorante: una figura a tutto tondo, in grado di spaziare all'interno del mondo delle bevande nel senso più ampio, dal vino al sakè, dalla birra al caffè, per consentire al cliente di vivere la migliore esperienza enogastronomica". L’unione degli attori del vino è un tema particolarmente caro a Vito Intini e l’unione tra Onav e Assosommelier è un altro passo importante di questo percorso costruttivo.