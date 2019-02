Vino: Seminario Veronelli, arriva app 2019 con eccellenze

Roma, 5 feb. (Labitalia) - Un ritratto fedele e aggiornato delle eccellenze vitivinicole italiane: questo è ciò che la Guida Oro I Vini di Veronelli propone, anno dopo anno, agli appassionati e ai professionisti del vino. La nuova app I Vini di Veronelli 2019 - disponibile da oggi su App Store e Google Play - rende consultabili integralmente i contenuti del volume con la semplicità del formato digitale. Sono, infatti, a portata di touch tutte le informazioni sui 2.038 produttori recensiti, i giudizi su 16.256 vini formulati dai curatori Gigi Brozzoni, Marco Magnoli e Alessandra Piubello, ma anche le introduzioni regionali, i 'luoghi del buon bere' e i premi assegnati dalla Redazione. Grazie allo sviluppo delle funzioni di ricerca è possibile esplorare in modo rapido e intuitivo il patrimonio enologico italiano: nella sezione 'Trova l’azienda' il lettore può scoprire, ad esempio, quali aziende a conduzione biologica, con sede a Barolo, siano dotate di un punto vendita aperto nel weekend e offrano possibilità di alloggio.

Nella sezione 'Trova il vino', inoltre, è facile conoscere quali vini bianchi campani con prezzo inferiore a 15 € abbiano conseguito una valutazione di almeno 90/100. Dedicata a chi ama una consultazione più classica, la sezione 'L’Italia del vino' conduce i lettori di regione in regione attraverso uno scritto sull’attualità a firma del curatore responsabile, un focus sulle produzioni locali premiate con le Super Tre Stelle e una selezione di 'luoghi del buon bere', ristoranti che si distinguono per servizio e carta dei vini. Nelle sezioni 'Il vino in evidenza' e 'L’Azienda in evidenza' è, invece, il Seminario Veronelli a proporre settimanalmente realtà ed etichette meritevoli di attenzione, valorizzando in primis distretti produttivi e vitigni poco conosciuti.

I riconoscimenti assegnati dalla Guida Oro I Vini di Veronelli 2019 sono riuniti nella sezione 'I Premi': i Super Tre Stelle (vini con punteggio uguale o superiore a 94/100), i Grandi Esordi (vini di pregio recensiti per la prima volta), i Migliori Assaggi (il vertice di ciascuna tipologia) e, naturalmente, i dieci Sole, premi speciali assegnati dalla redazione ad altrettanti 'racconti in forma di vino' rappresentativi della competenza e della creatività dei vignaioli italiani. La funzione 'Le Notizie', infine, consente al lettore di essere sempre aggiornato sulle iniziative del Seminario Veronelli, associazione che, da oltre trent’anni anni, promuove la cultura della terra e della tavola.