Vino: tutto pronto a Roma per 'Life of Wine'

Roma, 24 ott. (Labitalia) - È ormai tutto pronto, a Roma, per la VII edizione di 'Life of Wine - Viaggio nelle età del vino': evento degustazione interamente dedicato alle vecchie annate e ai vini dal lungo percorso, nato proprio per omaggiare l'invecchiamento di alcuni preziosi vini italiani. Sede dell'evento, ideato e curato da Studio Umami, sarà anche quest'anno l'Hotel Radisson Blu (via Filippo Turati 171, di fronte alla Stazione di Roma Termini) dove, dalle 14,30 alle 21, si potranno assaggiare i vini di oltre 55 grandi aziende che proporranno in degustazione, ai banchi di assaggio, altrettante microverticali delle loro etichette più rappresentative, per un viaggio nel tempo fra più di 170 vini e 110 vecchie annate (costo d'ingresso 25 euro).

Di ogni cantina, presente in postazioni presiedute dagli stessi produttori, si potranno assaggiare l'annata in commercio e almeno due vecchie annate di uno o più vini scelti tra quelli che sanno esprimersi al meglio attraverso lo scorrere del tempo. Ad attendere il pubblico anche tre degustazioni guidate: alle 15,30 'Disfida di vecchie annate tra vitigni autoctoni e internazionali' a cura del giornalista Filippo Bartolotta; alle ore 17 la degustazione guidata da Giampaolo Gravina 'Gaglioppo e sangiovese alla prova del tempo'; ultima degustazione a cura del giornalista Maurizio Valeriani, 'Un'annata sopravvalutata e una sottovalutata? La risposta nel confronto tra 1997 e 1998', che si terrà alle 18,30.

A fine evento, alle 21, al Ristorante Sette dell'Hotel Radisson Blu di Roma, si terrà una cena speciale a 4 mani con ospite la chef Beatrice Segoni, del ristorante Konnubio di Firenze, che, in collaborazione con lo chef Giuseppe Gaglione, del ristorante Sette, darà vita a una serata in cui ogni piatto sarà abbinato a un vino (la cena avrà il costo di 55 euro a persona). Dalle 21,30 in poi ci sarà la possibilità di degustare anche alcune etichette presenti a Life of Wine e una selezione di grappe a marchio Istituto tutela Grappa Trentina.