Vino: 'Grandi Langhe' diventa annuale, appuntamento al 2020

Roma, 4 mar. (Labitalia) - 'Grandi Langhe', evento biennale dedicato ai grandi vini del territorio piemontese, inaugurato nel 2013, cambia format: l’appuntamento è per il 27 e 28 gennaio 2020 ad Alba. La decisione è stata presa dal Consiglio di amministrazione del Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, promotore dell’evento insieme al Consorzio del Roero, dopo aver valutato il successo della manifestazione e consultato gli oltre 200 produttori partecipanti. “Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti, che ci hanno convinti a fissare le date per la prossima edizione. La città di Alba non può che beneficiare di un evento come 'Grandi Langhe', soprattutto in un periodo più rilassato dal punto di vista turistico come quello invernale”, ha dichiarato il presidente del Consorzio di Tutela, Matteo Ascheri.

“Inoltre, le date di fine gennaio ci permetteranno di continuare la sinergia con Nebbiolo Prima (l’anteprima organizzata dall’Albeisa - Unione produttori vini albesi, ndr) facilitando la partecipazione della stampa estera a entrambe le manifestazioni”, ha aggiunto. 'Grandi Langhe 2019' ha registrato oltre 2.000 ingressi di buyers, ristoratori, enotecari, sommeliers e giornalisti, da oltre 30 paesi europei ed extra-europei, che hanno potuto assaggiare le nuove annate di Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero (2016), e delle altre denominazioni di Langhe e Roero.

“La prossima edizione - ha aggiunto il direttore del Consorzio, Andrea Ferrero - presenterà sicuramente novità interessanti. Punteremo soprattutto a rafforzare la presenza dei buyers stranieri e dei ristoratori piemontesi e non, per promuovere i nostri vini tra gli operatori di altre regioni. Stiamo anche pensando a un’apertura anticipata dedicata alla stampa”. Con cambiamenti importanti, una nuova location nel centro di Alba e la scelta del mese di gennaio, 'Grandi Langhe 2019' ha vinto, quindi, una scommessa importante e ora punta a crescere nei numeri per diventare la più autorevole manifestazione dedicata ai vini del territorio.