Wasabiz, in sei anni +800% volume d'affari

Roma, 5 nov. (Labitalia) - Wasabiz cresce insieme ai partner e in sei anni il volume d'affari è aumentato dell'800%. Nata nel 2012 come progetto e-commerce dedicato alla vendita di abbigliamento firmato, Wasabiz, crasi delle parole wasabi (piccante e curiosa) e biz (diminutivo di business), è diventata negli anni un punto di riferimento per le aziende che si affacciano all'e-commerce, curando la gestione in outsourcing di tutte le fasi del commercio elettronico, con soluzioni full service chiavi in mano.

Dallo sviluppo del piano strategico alla creazione e implementazione dello shop, alla logistica e gestione completa di magazzino, consegne, pagamenti, assistenza pre e post vendita, fino al customer care, Wasabiz fornisce un perfetto collegamento del sito web con la supply chain e il customer care, garantendo stabilità, scalabilità dell’intera piattaforma.

"Wasabiz - afferma Mirko Santilli, co-founder di Wasabiz - è un servizio completo che al suo interno offre tutto il necessario per avviare un sito e-commerce professionale, con poco tempo e bassi investimenti di start up. Lavorando con la logica della revenue share sul fatturato dell’e-commerce che gestiamo, non ci sono costi fissi, per questo ci riteniamo partner, non fornitori".

"Ogni settore merceologico - prosegue Mirko Santilli - ha degli ottimi margini nel mercato e-commerce, soprattutto in Italia, ancora piuttosto indietro rispetto agli altri grandi Paesi europei. Nei prossimi anni le vendite online continueranno a crescere in maniera esponenziale. Per sfruttare al massimo questa situazione sono necessarie una price policy concorrenziale, una comunicazione mirata ed efficace e un servizio che punti al massimo per la customer experience dell'utente".

Wasabiz supporta le aziende anche nel loro business internazionale, sia in ambito tecnologico che burocratico, fornendo un servizio chiavi in mano anche per la semplificazione delle pratiche legislative necessarie per l’esportazione nei vari Paesi.

Con 25 mila metri quadri di magazzino, 100 postazioni call center, una frequenza giornaliera di 3.000 spedizioni e un team specializzato di professionisti, Wasabiz si pone come partner ideale per tutte le aziende che vogliono aprire il proprio canale di vendita online affidando in outsourcing tutte le attività ad esso connesse, con il vantaggio di avere un unico interlocutore. Le aziende che hanno scelto Wasabiz operano in diversi settori di mercato: dalla tecnologia, al bricolage, dal vino ai casalinghi, all'abbigliamento.