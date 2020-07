WebinarFormazione, Ricerca e SocietàRiflessioni su temi trasversali nel Rapporto del Comitato Colao

(Milano, 6 luglio 2020) - Università degli Studi di Milano-Bicocca

Martedì 7 luglio 2020

Ore 15 -17

Equa, inclusiva, sostenibile e digitalizzata, grazie alla formazione e alla ricerca. Così il Rapporto Iniziative per il rilancio “Italia 2020-2022”, redatto dal Comitato di esperti in materia economica e sociale presieduto da Vittorio Colao,disegna la società italiana dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Se ne discuterà domani, martedì 7 luglio, dalle 15 alle 17, nel corso del webinar “Formazione, Ricerca e Società. Riflessioni su temi trasversali nel Rapporto del Comitato Colao” organizzato dall’Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con Università degli Studi di Napoli Federico II, Sapienza Università di Roma, ISTAT.

A partire da una riflessione sulle criticità che - già presenti nella società italiana – sono ancor più emerse durante la pandemia, cinque esperte, componenti della task force Colao, metteranno in luce le linee strategiche dei progetti previsti dal Piano per il rilancio del Paese e si confronteranno sull’opportunità di fondare la ripresa su un rinnovato rapporto tra formazione, ricerca, innovazione e società.

Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, chiuderà l’incontro con un intervento sulla centralità della formazione per il superamento delle disuguaglianze.

Il webinar sarà trasmesso in diretta streaming suYoutube.



Scarica la locandina



Introduce

Giovanna Iannantuoni, Rettrice dell’Università di Milano-Bicocca

Intervengono

Marina Calloni, filosofa politica, Università di Milano-Bicocca

Rafforzare le capacità, contrastare le disuguaglianze:

per una formazione continua e multi-livello per la trasformazione del Paese

Elisabetta Camussi, psicologa sociale, Università di Milano-Bicocca

Individui e famiglie in una società più equa ed inclusiva: misure di intervento

Enrica Amaturo, sociologa, Università degli Studi di Napoli Federico II

La sfida del digitale

Filomena Maggino, statistica sociale, Sapienza Università di Roma, Presidente della Cabina di Regia "Benessere Italia", Presidenza del Consiglio dei Ministri

Qualità della vita, benessere, sostenibilità al centro della ripresa

Linda Laura Sabbadini, direttora centrale, ISTAT

Un doppio sguardo al Piano Colao: parità di genere come pilastro, telemedicina come rivoluzione in sanità

Conclude

Gaetano Manfredi, Ministro dell’Università e della Ricerca

Modera

Ruggiero Corcella, Senior editor - Corriere della Sera

Per maggiori informazioni

Ufficio stampa Università di Milano-Bicocca

Maria Antonietta Izzinosa 3386940206

Veronica D’Uva 3351685364



ufficio.stampa@unimib.it