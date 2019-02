Welfare: in azienda arriva il fisioterapista per migliorare benessere dipendenti

Roma, 19 feb. (Labitalia) - Migliorare l’ambiente e le condizioni di lavoro attraverso il benessere dei dipendenti, e promuovere uno stile di vita più sano e sostenibile. Sono questi i principali obiettivi di Vitavigor Performance, programma di welfare aziendale della durata di un anno, nato dalla partnership tra l’azienda italiana nota per la produzione di grissini di alta qualità e la svizzera Wintecare, player internazionale con esperienza in ambito performance e riabilitazione che collabora con specialisti europei e statunitensi per assistere atleti di tutto il mondo con oltre 500 trattamenti all’anno durante eventi sportivi e gare. Il progetto prevede la disponibilità di un massofisioterapista e massaggiatore sportivo abilitato direttamente in azienda per sei prestazioni annuali per ogni dipendente.

A svolgere tale compito ci penserà Gabriele Bertelli, massofisioterapista e massaggiatore sportivo che vanta una pluriennale esperienza nel mondo dello sport e che dal 2017 collabora con Wintecare come specialista per le assistenze nel mondo della pallavolo e dell’atletica, supportando campioni del mondo e olimpici di queste discipline. Un progetto che già dalle prime sedute nella sede di Vitavigor, a Cinisello Balsamo (Milano), sta riscuotendo un ottimo successo fra i dipendenti i quali, nel corso dell’anno, valuteranno insieme all’azienda l’impatto sia sulla performance lavorativa sia sulla loro peculiare soddisfazione e i relativi effetti sul work-life balance.

“Il benessere psicofisico dei dipendenti - afferma Federica Bigiogera, marketing manager di Vitavigor - rappresenta un pilastro fondamentale per garantire uno stile di vita più sereno e, quindi, aumentare la produttività lavorativa. Abbiamo a cuore la salute del nostro team ed è per questo che abbiamo deciso di dare vita al progetto Vitavigor Performance. Appoggiandoci a programmi applicativi consolidati e sviluppati nel mondo dello sport professionistico internazionale da Wintecare, garantiamo un programma integrato che permette ai nostri dipendenti di vivere meglio in azienda e nel tempo libero, lavorando con meno fatica e più attenzione, oltre ad una gestione più efficace dello stress quotidiano. Nonostante le nostre piccole dimensioni, con 20 dipendenti e risorse limitate, abbiamo deciso di crearci un progetto welfare tailor-made, su misura, che fosse sostenibile per le nostre potenzialità ma che potesse far beneficiare i nostri dipendenti di strumenti che di solito si trovano solo nelle grandi aziende o nelle multinazionali”.

“Sentirsi bene - spiega Simone Luca Binda, founding partner di Wintecare - è un bisogno radicato in ciascun individuo e ogni azione è direttamente o indirettamente legata a questa necessità. Vitavigor condivide questa visione ed è per questo motivo che abbiamo scelto di mettere a loro disposizione la nostra tecnologia per un programma di trattamenti personalizzati su misura dei dipendenti. Grazie anche all’esperienza e ai consigli forniti da un performance specialist, i lavoratori potranno migliorare la loro condizione psicofisica con poche sedute settimanali finalizzate a migliorare la qualità del sonno, la percezione di sé e affrontare le sfide quotidiane con maggiore serenità”.

Ma come agisce concretamente lo specialista? "Avere la possibilità di lavorare a stretto contatto con atleti di calibro internazionale e poterli trattare anche più volte al giorno - sottolinea Gabriele Bertelli, massofisioterapista e massaggiatore di fama mondiale - permette di formulare dei protocolli applicativi specifici per determinate problematiche; la vera sfida, però, è quella di trasferire queste esperienze nel quotidiano, dove si trattano pazienti che hanno strutture fisiche e possibilità di sottoporsi ai trattamenti molto differenti. Con questo progetto vogliamo condividere la filosofia del 'ti tratto per farti vivere meglio'.

"Il benessere quotidiano è una risultante di tanti piccoli dettagli che diamo per scontati, ma che tali non sono. Tramite delle sedute di circa un'ora cerchiamo di far emergere quei vizi ed errate posture che scatenano l'insorgenza di noie muscolo scheletriche nei dipendenti/pazienti. Modificando tali imperfezioni e trattando i dipendenti/pazienti con la T-Plus, riusciamo a essere più rapidi e incisivi nel risolvere i problemi e più sicuri che la soluzione sia la più duratura possibile”, conclude.