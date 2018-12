Welfare: pranzo stellato per ospiti Cittadella della Carità Santa Giacinta a Roma

Roma, 30 nov. (Labitalia) - Cinque tra i più noti e prestigiosi chef di Roma si ritroveranno per un evento all’insegna della carità, lunedì 3 dicembre alle ore 12 presso la Cittadella della Carità Santa Giacinta, sede di una delle mense della Caritas. Insieme per il grande evento, gli chef Stefano Marzetti, Giuseppe Di Iorio, Oliver Glowig, Gianfranco Pascucci, Sandro e Maurizio Serva proporranno il proprio menù agli ospiti del centro di via Casilina Vecchia 19, un 'pranzo stellato' realizzato grazie alla fornitura alimentare di Maiorana, che ha reso possibile l’iniziativa promossa dalla Caritas di Roma, in collaborazione con Lorenza Vitali e Luigi Cremona, ideatori del progetto.

Ad aprire l’evento il saluto di don Ben Ambarus, direttore della Caritas di Roma, e Domenico Salvoni, marketing manager del Gruppo Maiorana, che in questa occasione presenterà le agende 2019, realizzate in collaborazione con Lazialità e Il Romanista. Un’idea per un regalo di Natale solidale, in quanto parte del ricavato delle vendite sarà devoluta da Maiorana al progetto Casa di Cristian. Il centro di prima accoglienza della Caritas di Roma è rivolto a mamme con bambini che si trovano in condizioni di precarietà sociale, alloggiativa, familiare ed economica. Solo nell’ultimo anno sono state accolte 29 mamme e 32 bambini in stato di fragilità sociale.

"Chi si occupa da tanti anni di distribuzione alimentare come noi - ha affermato Maggiorino Maiorana, presidente del Gruppo Maiorana - non può certo rimanere indifferente di fronte ai disagi che ormai riguardano una fascia sempre più estesa di persone. Sono convinto che il punto di forza della nostra azienda consista proprio nel volto umano che la contraddistingue. E un volto umano non può che essere anche solidale".