Acea sempre più green

Roma, 6 nov. (AdnKronos) - Acea è presente anche quest’anno a Ecomondo, la più importante fiera della green e circular economy nell’area euro-mediterranea, in corso a Rimini dal 6 al 9 novembre. I lavori, aperti dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa, prevedono nella giornata di domani, all’interno degli 'Stati generali della green Economy' la sessione plenaria internazionale dedicata al 'Ruolo delle imprese nella transizione alla green economy'. In questa sessione interverrà Gabriella Chiellino, membro del Cda e presidente del Comitato per l’Etica e la Sostenibilità di Acea, nel panel 'Il ruolo delle imprese green per la crescita e l’occupazione'.

L'economia circolare è il denominatore comune di un modello di sviluppo che ha grandi potenzialità anche in termini sociali e Acea ha implementato e declinato questi principi all’interno dei suoi processi industriali, in particolare in quelli di gestione delle risorse idriche, dell’energia e dell’ambiente. Ancora di più, sottolinea Acea, "intende fare nei prossimi anni".

Il gruppo energetico capitolino ha infatti approvato il Piano di Sostenibilità 2018-2022, che include 135 target, tra i quali la riduzione delle emissioni di CO2, l’utilizzo di energia verde, il recupero di biogas e il trattamento di rifiuti in un’ottica di economia circolare. I target di sostenibilità impegnano 1,3 miliardi di Euro degli investimenti previsti dal Piano Industriale.

Alcuni importanti risultati sono stati raggiunti già nel 2017, come riportato dal Bilancio di Sostenibilità: l’Azienda, nel settore Ambiente, ha incrementato la produzione di energia elettrica da termovalorizzazione del 18% rispetto al 2016, raggiungendo i 384 GWh, mentre quella prodotta da biogas è arrivata a 22 GWh. Al 2017 complessivamente il 73% dell’energia totale prodotta proveniva da fonti rinnovabili (608 GWh su 838 GWh totali) e, per quanto riguarda la vendita di energia elettrica, il 20% dell’energia venduta ai clienti del mercato libero proveniva da fonti green.

Nel 2016 il dato era fermo al 7%. Nell’ambito delle Infrastrutture Energetiche si è registrata nel 2017, grazie ad azioni di efficientamento, una riduzione delle emissioni di 2.600 tonnellate di CO2. Inoltre, nel Piano di Sostenibilità è previsto un incremento dell’utilizzo di energia verde fino a 500 GWh per gli usi interni delle società del Gruppo.

Sul fronte idrico, settore in cui Acea è azienda leader in Italia con 9 milioni di abitanti serviti, l’obiettivo è ridurre la dispersione dell’acqua di almeno 15 punti percentuali. Già da tempo l’Azienda è al lavoro su questo e, grazie alla campagna di ricerca sulle perdite idriche della rete di distribuzione condotte nel corso dell’anno, ha recuperato fino a 2.300 litri al secondo di acqua potabile al giorno. Nel 2018, le 75 casette dell’acqua installate a Roma e nell’area metropolitana hanno erogato ai cittadini, fino ad oggi, più di 48 milioni di litri. A fronte di un’erogazione media di circa 60mila metri cubi di acqua all’anno, si stima un risparmio di 1.800 tonnellate di bottiglie di plastica, pari a 5mila tonnellate di CO2 in meno emesse per la loro produzione, trasporto e smaltimento.