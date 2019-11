Acqua plastic free, ecco come calcolare l'impronta ecologica

Roma, 12 nov. - (Adnkronos) - L’Italia è il secondo paese al mondo per consumo di acqua in bottiglia. Per ridurre l'inquinamento da plastica e adottare stili di vita eco-friendly nasce il nuovo ‘impact simulator’, un semplice tool, disponibile gratuitamente sulla piattaforma online WaterBattle di Culligan, che permette di misurare la propria responsabilità ecologica.

Sulla base del consumo annuo di acqua in bottiglia di plastica, il simulatore fornisce dati sull’uso di petrolio e sulle emissioni di Co2 che ne derivano. Ad esempio, una famiglia media di 4 persone che beve quotidianamente acqua in bottiglia produce in un anno ben 72 kg di plastica. Una quantità che, per essere prodotta, richiede l’utilizzo di 137 kg di petrolio e comporta l’emissione di 242,1 kg di Co2.

Per sensibilizzare ulteriormente gli utenti sulla portata dell’emergenza plastica, la piattaforma WaterBattle integra anche un contatore che, in tempo reale, aggiorna i dati sul consumo delle bottiglie in Pet in Italia dall’inizio dell’anno: un numero, in costante aumento, che ad oggi supera già i 7 miliardi. Solo mantenendosi informati è possibile diventare più consapevoli e stimolati ad adottare scelte di vita più responsabili: per questo, accedendo al sito web, è possibile anche mettersi in gioco attraverso un rapido quiz che, in modo divertente, verifica “quanto ne sappiamo” sull’inquinamento da plastica.