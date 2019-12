Al parco dello Stelvio la Carta europea del turismo sostenibile

Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - Tra le 34 aree protette italiane certificate come destinazioni turistiche sostenibili, 110 in totale in Europa, da oggi c'è anche il Parco nazionale dello Stelvio. Si è svolta a Bruxelles, presso il Comitato Europeo delle Regioni, la cerimonia di consegna al Parco della Carta Europea del Turismo Sostenibile (Cets) nelle Aree Protette.

Questo riconoscimento di Europarc Federation attesta il processo partecipativo di un Parco con gli operatori turistici con l’obiettivo di diventare destinazioni turistiche sostenibili. Per il vicepresidente della Provincia, Mario Tonina, "la folta presenza, tra i premiati, di parchi italiani testimonia un percorso di crescita del nostro Paese sui temi dello sviluppo sostenibile.

In questo percorso il Trentino, che con lo Stelvio completa la certificazione di tutto il sistema provinciale delle aree protette, si conferma come capofila". Alla cerimonia erano presenti Romano Stanchina, dirigente del Servizio Aree Protette della Provincia di Trento, e Lorenzo Cicolini, presidente del Comitato provinciale di coordinamento e indirizzo, insieme al direttore del settore lombardo Alessandro Nardo e ad Ilona Ortler a rappresentare il settore altoatesino.

La Cets, afferma Romano Stanchina, dirigente del Servizio Aree Protette della Provincia di Trento, "è un passo fondamentale per l’attuazione delle linee guida per lo sviluppo turistico sostenibile nel Parco Nazionale dello Stelvio. I tre settori lavorano insieme in questi mesi per definire il Piano e il Regolamento del Parco. La Cets è la via per lavorare insieme sulle azioni concrete, è una palestra per la collaborazione tra i tre settori ma anche uno straordinario strumento per coinvolgere gli stakeholders locali”.

La certificazione al Parco Nazionale dello Stelvio si aggiunge a quelle già ottenute dal Parco Naturale Adamello Brenta (nel lontano 2006, rivalidata nel 2012 e 2018), dal Parco Paneveggio Pale di San Martino nel 2015 e dal sistema delle Reti di Riserve nel 2017.

Nel corso della cerimonia è stato anche premiato l’Hotel Caminetto di Folgarida con l’Europarc Star Awards, premio rivolto alle imprese turistiche che lavorano con le destinazioni sostenibili in Europa, per riconoscere il loro impegno nel proteggerne il patrimonio naturale e culturale. L’albergo trentino gestito da Marco Katzemberger, certificato Qualità Parco e Carta Europea del Turismo Sostenibile Fase II, ha vinto la categoria “Comunicazione dei valori del mio parco e del mio business“. Naturale Adamello Brenta.