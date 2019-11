Assosistema: "Green New Deal sanità parte da incentivi per imprese"

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "La svolta Green per il settore dei servizi alla sanità si sta concretizzando con l’approvazione del provvedimento normativo dei Cam, Criteri Minimi Ambientali per gli appalti di Lavanolo ('lavaggio e noleggio della biancheria') in ambito sanitario che rappresenta un punto di partenza molto importante perché definisce i prerequisiti e un sistema premiale proprio per quegli attori che migliorano sempre di più i loro standard ambientali alzando la qualità del mercato e qualificando il settore". Così Marco Marchetti, presidente di Assosistema Confindustria ad Ecomondo al convegno 'Reuse, wash green, no waste'.

"Auspichiamo - ha continuato Marchetti - che il committente definisca una politica equilibrata sugli acquisti che tenga conto della esigenza di un minore impatto ambientale ma anche dei costi sostenuti per ottenerlo. Infatti, l’investimento in sostenibilità ambientale rappresenta per le aziende un impegno economico non indifferente a livello di certificazioni, di macchinari di nuova tecnologia atta a ridurre l’impatto ambientale, e naturalmente le continue gare al ribasso che troviamo nella sanità non aiutano l’imprenditore che si trova da una parte incentivato ad investire e dall’altra invece costretto a politiche legate al prezzo".

"Quello che chiediamo al ministro dell’Ambiente Costa - ha concluso Marchetti - è di coinvolgere le stazioni appaltanti e l’Anac, al fine di accompagnare l’inserimento dei Cam nelle gare facendo in modo che il prezzo di gara contenga la remunerazione degli investimenti fatti dall’azienda".