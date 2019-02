Biometano: carburante pulito del futuro

Rapolano Terme (Si), 25 feb. -(AdnKronos) - Il biometano è una fonte di energia rinnovabile ottenuto dalla lavorazione della frazione organica dei rifiuti urbani e dalla valorizzazione di prodotti e sottoprodotti della filiera agricola e agroindustriale. Indistinguibile chimicamente dal metano tradizionale, può essere immesso nelle infrastrutture del gas naturale con grandi benefici ambientali ed economici.

Nell’ambito del proprio piano strategico al 2022, Snam ha varato il progetto Snamtec, che prevede investimenti per 850 milioni di euro in innovazione tecnologica e nuove linee di business legate alla transizione energetica. All’interno di questo progetto, sono previsti circa 100 milioni di euro per la realizzazione di infrastrutture per la produzione di biometano.

Uno studio commissionato a Ecofys dal consorzio europeo Gas for Climate, ha stimato che la produzione e l’utilizzo di biometano e altri gas rinnovabili nelle infrastrutture gas esistenti, consentirebbe all’Europa di centrare gli obiettivi climatici previsti dall’Accordo di Parigi, risparmiando circa 140 miliardi di euro l’anno entro il 2050.