Cammina Italia, 20 viaggi a piedi per tutti nelle Regioni italiane

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Dalla Via degli Dei al Cammino dei Sibillini, dalla Via Francigena al Cammino dei Briganti, dal Cammino Materano alla traversata del Finalese: ecco l’Italia a piedi. E' dal 2 luglio in libreria 'Cammina Italia' il libro della Compagnia dei Cammini, associazione nazionale che lavora per diffondere la cultura del camminare in Italia, con 20 cammini a piedi uno per Regione italiana, adatti a tutte le età e percorribili tutto l’anno.

La guida di 144 pagine è edita da Ediciclo e in vendita in libreria e in edicola. Il progetto curato da Luca Gianotti, coordinatore della Compagnia dei Cammini, inizia con la prefazione dello scrittore e guida Luigi Nacci e prosegue con venti itinerari raccontati da guide celebri e di esperienza.

"Durante il lockdown abbiamo capito quanta voglia c’era di tornare a camminare in natura, all’aria aperta, di respirare, sentire l’aria che entra nei polmoni senza restrizioni o filtri e sentirci in armonia con l’universo - spiega Luca Gianotti - Per questo abbiamo approfittato di quel momento buio per mettere nero su bianco la nostra esperienza nella speranza di condividerla presto con tutti quelli che sognavano di rimettersi in cammino. Il risultato è stato un libro collettivo, un libro di squadra, una bella esperienza in cui mettere insieme i tasselli di tutti e veder sbocciare in tipografia queste 144 pagine colorate".

Il libro propone una selezione di 20 tra i migliori itinerari in Italia, uno per Regione, consigliati da esperti del settore da compiere a piedi in 4/7 giorni. Ogni itinerario contiene la descrizione del percorso giorno per giorno, una mappa, le strutture consigliate per il pernottamento e il ristoro, le tracce gps gratuite e le cartine.