Clima, programma Fao-Gef per dati forestali più trasparenti

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - La Fao ha lanciato oggi un nuovo programma da 7,1 milioni di dollari sostenuto dal Fondo Mondiale per l'Ambiente (Gef) per rendere i dati forestali più accessibili, trasparenti e disponibili e, in particolare, per aiutare i Paesi in via di sviluppo a soddisfare i requisiti di maggiore trasparenza previsti dall'Accordo di Parigi sul clima.

Il monitoraggio e il reporting sullo stato delle foreste e sul cambiamento di utilizzo delle terre sono essenziali per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

"Molti Paesi in via di sviluppo non sono in grado di generare dati forestali affidabili sui loro progressi nell'azione climatica. Il programma fornirà un'indispensabile piattaforma per elaborare dati più trasparenti e inoltre consentirà ai Paesi di raccogliere, analizzare e diffondere dati migliori, come previsto dall'Accordo di Parigi", ha dichiarato Hiroto Mitsugi, vicedirettore generale del Dipartimento Forestale della Fao.

Il programma è rivolto principalmente a 26 Paesi in Asia, Africa e America Latina e più in generale a circa 185 Stati e territori che rientrano nella rete globale dei corrispondenti nazionali del Rapporto Valutazione delle Risorse Forestali Mondiali (Fra).