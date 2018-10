Coldiretti: "Noi integrati nel processo di bioraffineria"

Frosinone, 19 ott. (AdnKronos) - Il settore agricolo "è completamente integrato nel processo di bioraffineria. A monte, come fornitori di risorse e a valle come utilizzatori dei prodotti", dal telo biodegradabile per la pacciamatura ai biolubrificanti fino ai bioerbicidi. Lo afferma Roberto Moncalvo, presidente Coldiretti, in un video messaggio in occasione dell'inaugurazione a Patrica (Fr) dello stabilimento Mater Biopolymer, società interamente controllata del gruppo Novamont.

Oggi, però, sottolinea Moncalvo, gli investimenti nel settore della bioeconomia, "sono tutti sforzo della natura privata. Abbiamo bisogno anche dello sforzo pubblico per rendere sostenibili questi investimenti" conclude.