Coronavirus, Fedrigoni regala a famiglie 80 mila album disegno Fabriano

Verona, 16 apr. (Adnkronis/Labitalia) - Ottantamila album da disegno Fabriano saranno in omaggio dai prossimi giorni in centinaia di ipermercati e superstore Coop, Conad e Carrefour di tutta Italia. E’ il regalo per le famiglie pensato da Fedrigoni, operatore mondiale della carta a cui appartiene il noto marchio dei fogli da disegno, che ha voluto dare un segno tangibile della sua vicinanza ai tanti nuclei familiari con bambini, costretti a casa dalla scuola elementare, o dalla materna, a causa del Covid19 ormai da molte settimane.

Fabriano è un brand conosciuto dagli studenti e dagli artisti di tutto il mondo. Gli album, in carta liscia o ruvida e totalmente ecocompatibile, verranno distribuiti alle casse al momento del pagamento, uno per acquirente e fino a esaurimento. Le insegne della grande distribuzione che hanno accettato di collaborare all’operazione, tra quelle interpellate, sono Coop, con 100 ipermercati, Carrefour, con 50 ipermercati, Conad (Adriatico, Pac2000A e CIA), con 45 ipermercati e circa 50 superstore. I punti vendita, in totale quasi 250, sono dislocati in tutta Italia.

“Anche se sono tra i meno colpiti dal virus - commenta Marco Nespolo, amministratore delegato di Fedrigoni - i bambini stanno pagando a caro prezzo questa epidemia. Per i più piccoli non poter uscire al sole, giocare, stare con i coetanei, è un grande sacrificio. Disegnare è uno dei pochi passatempi a cui possono dedicarsi da soli, in casa, magari colorando arcobaleni di buon augurio. La carta allora la offriamo noi, come piccolo gesto di vicinanza alle famiglie, che questa crisi sta mettendo in difficoltà anche dal punto di vista economico”.

Ma disegnare o dipingere fa bene a tutti, specialmente nei momenti in cui è importante combattere l’ansia e l’incertezza: “Lo stress è preoccuparsi per il futuro, mentre l’arte è ora”, ha dichiarato a The Guardian il celebre artista inglese David Hockney.

Gruppo Fedrigoni è da sempre impegnato nel promuovere iniziative di sostegno alla creatività con attività guidate gratuite, omaggi di carta alle scuole, tutorial sui social Fabriano per permettere a ognuno di dare sfogo al proprio estro e un Festival del disegno (dal 12 settembre al 18 ottobre 2020 in numerose città d’Italia) che partendo da Milano coinvolge artisti e grafici di fama internazionale.

Quest’ultima iniziativa di Fabriano, in collaborazione con la grande distribuzione, vuole essere un ulteriore segnale di attenzione alle famiglie italiane in un momento delicato.