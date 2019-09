Da Palermo a Roma #Cambiagesto, campagna contro l'abbandono dei mozziconi

Roma, 20 set. - (AdnKronos) - Sensibilizzare i fumatori sul corretto smaltimento dei mozziconi di sigaretta. E' stato questo l'obiettivo della campagna di sensibilizzazione #Cambiagesto che, dal 30 luglio al 31 agosto ha coinvolto il litorale palermitano di Mondello. Ideato dall'agenzia H+, il concept della campagna ha fatto leva sul senso di responsabilità individuale incoraggiando l'adozione di comportamenti virtuosi, etici e sostenibili per l'ambiente, coinvolgendo il pubblico attraverso una serie di installazioni site specific lungo tutto il lungomare di Mondello, oltre alla distribuzione di posacenere tascabili e grandi raccoglitori per gettare i mozziconi raccolti.

Sviluppato con il patrocinio del Comune di Palermo, il progetto è stato promosso da Philip Morris Italia in partnership con E.R.I.C.A., società cooperativa nella comunicazione e progettazione ambientale in Italia, e con Push, laboratorio nato a Palermo per l'innovazione sociale e la sostenibilità in ambito urbano. I 6 stabilimenti balneari che hanno aderito alla campagna sul lungomare di Mondello hanno distribuito oltre 8mila posacenere tascabili in materiale riciclato. Con la partecipazione attiva della cittadinanza, la campagna #Cambiagesto ha generato la raccolta di oltre 120mila mozziconi in un solo mese.

Secondo Gianluca Bellavista, direttore relazioni esterne di Philip Morris Italia, "il test di Palermo dimostra che la sensibilizzazione del consumatore è la via giusta per arginare la dispersione dei mozziconi di sigaretta, puntando a un cambiamento radicale che è il prodotto di tanti piccoli gesti".

"La nostra missione nel lungo periodo, ben riassunta dalla campagna #Unsmoke (se non fumi non iniziare; se fumi, smetti, se non smetti, cambia ad alternative senza combustione) è quella di eliminare le sigarette dal pianeta, e nel lungo percorso per raggiungere questo obiettivo è nostra intenzione impegnarci nell'incoraggiare comportamenti che rispettino l'ambiente" conclude Bellavista.

Dopo l'esperimento di Palermo, la campagna #Cambiagesto ha già iniziato ad estendersi ad alcuni dei principali capoluoghi della penisola: lo scorso 31 agosto è stata la città di Firenze ad aderire con una mobilitazione della cittadinanza promossa dall'associazione locale 'Angeli del Bello'.

In occasione del World Clean Up day, la giornata mondiale dedicata alla pulizia del mondo, sarà il turno di Roma, dove toccherà agli stessi dipendenti di Philip Morris Italia partecipare ad azioni di pulizia portando il progetto #Cambiagesto a Villa Borghese, insieme a Let's do it Italia e Retake Roma. L'impegno di Philip Morris Italia si concretizzerà con la partecipazione attiva dei propri dipendenti al fianco dei volontari di Retake Roma, che scenderanno in strada per realizzare un'attività mirata di pulizia e raccolta di rifiuti e mozziconi dai viali della villa romana.