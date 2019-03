Efficienza energetica, Certosa di Pavia Comune green

Roma, 5 mar. (AdnKronos) - Samso spa, Energy Service Company (Esco) realizzerà il piano di efficientamento energetico nel Comune di Certosa di Pavia. L’azienda si è aggiudicata il bando di 1,8 milioni di euro per la riqualificazione energetica di diversi edifici comunali: il Municipio, la sede della direzione e segreteria didattica, il nido d’infanzia, la scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo livello, oltre agli ambulatori medici.

L’intervento verrà effettuato in project financing, senza oneri finanziari per l’amministrazione comunale. Samso, in qualità di Esco, anticipa i costi dell’intervento, per poi recuperarli dai risparmi garantiti in bolletta derivanti dall’efficientamento energetico. Il progetto di Samso porterà a Certosa di Pavia un innovativo sistema di facciata termo-attiva, che farà diventare la sede Municipio un edificio a consumo energetico pari quasi allo zero (edificio Nzeb ).

"Nella maggior parte dei Comuni gli edifici pubblici sono poco efficienti dal punto di vista delle prestazioni energetiche, con grandi sprechi e dispersioni, con inevitabili ricadute sulle casse dell’amministrazione pubblica - dichiara Igor Bovo, amministratore delegato di Samso Spa - Un edificio riqualificato, anche datato, può ottenere grandi risultati in termini di prestazioni energetiche oggi, grazie alla tecnologia. Con il nostro intervento, Certosa di Pavia diventerà un paese più green, abbatteremo i consumi aumentando il comfort generale di questi edifici ad uso pubblico e miglioreremo la qualità dell’aria, prevediamo infatti di ridurre grandi quantità di CO2 immessa in atmosfera, circa 350mila kg all’anno".

"Siamo particolarmente soddisfatti - dichiara Marcello Infurna, sindaco di Certosa di Pavia - Questa è un'operazione straordinaria che guarda all'ambiente e alla riduzione di emissione di CO2, riqualifica e ammoderna i nostri edifici a beneficio dei ragazzi e dei cittadini che avranno edifici belli e funzionali, e permette un risparmio energetico ed economico attuale e futuro".

Il progetto Samso prevede di realizzare interventi in retrofit sull’involucro esterno delle strutture da efficientare. I lavori verranno effettuati prevalentemente all’esterno, senza interrompere le attività che si svolgono all’interno. Nella sede comunale Samso applicherà una facciata termo-attiva, che si basa sul principio di attivazione termica delle pareti dell’edificio, attraverso il riscaldamento e il raffrescamento delle superfici opache delle pareti esterne, utilizzando il Sole come fonte di energia rinnovabile e gratuita. Verranno inoltre sostituiti i serramenti presenti con nuovi ad alte prestazioni energetiche e installato un sistema frangisole, con una parziale schermatura, per evitare l’irraggiamento diretto.

Negli edifici sede di direzione e segreteria didattica, scuola d’infanzia, nido d’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo livello e nel complesso ambulatoriale, Samso installerà un cappotto termico che aumenterà il comfort degli edifici e verranno installati pannelli fotovoltaici sui tetti. In alcuni edifici verranno installati i sistemi frangisole. In tutti gli edifici verranno posizionate valvole termostatiche ai radiatori e sostituite le caldaie.